Weerbericht: we krijgen een koude winter

Afgelopen weekend was ondanks de eerste kerstversieringen en de Sinterklaasintocht warmer dan ooit. Het was op 13 november in Amsterdam zelfs niet eerder zo warm. Het kwik steeg naar 15,8 graden. De komende tijd gaat het echter wel kouder worden.

Rustig in december

Voor het eerst dit najaar werd afgelopen nacht lokaal vorst gemeten op verschillende plekken in Nederland. Dat gaat komende tijd vaker gebeuren, verwacht Jaco van Wezel van Weeronline. Of we een verregende kerst met hogere temperaturen krijgen volgende maand is nu nog niet echt te zeggen. Wel is er in die periode kans op hogedrukinvloeden. “Dat betekent in de regel rustig weer”, vertelt de meteoroloog. “Daardoor heb je al snel kans op vorst in de nacht.”

Typisch Hollands weer

Er is ook kans op een koude noordoostenwind, maar Weeronline houdt wel een slag om de arm. “Wel is het zo dat we heel typisch Nederlands weer krijgen dat bij dit klimaat hoort.” Jaco verwacht weinig regen en ’s nachts zou het matig kunnen gaan vriezen (bijvoorbeeld tot -5 graden). “We krijgen dus zeker niet de warmste winter ooit. In februari verwacht ik wel een zachter weertype met regen.”

Spannend met de energierekening

Dit verwachte weer kan natuurlijk nadelig zijn voor de energierekening, want de kans is groot dat je huis flink afkoelt als de temperaturen kelderen.

Zonnigste jaar ooit

2022 gaat in ieder geval de boeken in als het zonnigste jaar ooit gemeten in Nederland. Daarmee zijn we het vorige hoogtepunt van 2099,5 zonuren in 2003 voorbij.

Bron: Weeronline/Libelle