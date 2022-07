Weerbericht: zo zonnig wordt het eerste weekend van juli

Deze temperaturen kun je verwachten.

Stapelwolken

De zon laat zich zaterdag van haar beste kant zien, maar in de middag komen er wat stapelwolken, waardoor de zon tijdelijk kan verdwijnen. In het noordwesten van het land kan er een lokale bui plaatsvinden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Zin om die nieuwe zomerjurk aan te trekken? Dat kan prima, want de wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. In het westen wordt het 20 tot 22 graden en in de rest van het land 23 tot 25 graden, met de hoogste temperatuur in Limburg.

Insmeren

Verder is goed insmeren belangrijk, want de zonkracht is 7. Dit betekent dat je binnen een kwartier kunt verbranden. In de avond blijft het ook lekker warm: rond 18.00 uur is het 20 tot 25 graden, na 22.00 uur is het 17 tot 20 graden.

Voorspellingen zondag

Zondag blijft het weer zomers, hoewel er in het noordoosten en oosten kans is op een lokale bui. Het zal ook iets minder warm zijn dan zaterdag, door de wind uit het westen. Lange mouwen zijn echter niet nodig: het wordt zo’n 19 tot 24 graden.

Bron: Weeronline