Weerbericht: zomerse temperaturen dit weekend

Vrijdag begint het lekkere weer al, de temperatuur loopt op naar 21 tot 25 graden. Dit komt overeen met de gemiddelde temperatuur aan het eind van augustus. Zaterdag leveren we een graadje in maar het blijft een heerlijke warme herfstdag met temperaturen tussen de 18 en 24 graden. En ook zondag kunnen we nog genieten van een laatste warme dag, met temperaturen tot 22 graden.

Erop uit

Wie nu overweegt om nog een keer naar het strand te gaan, moeten we teleurstellen. Zaterdag is er wat meer bewolking, zeker in de ochtend en aan de kust kan er zelfs een spat regen vallen. Wel ideaal voor een herfstwandeling of andere activiteit.

Record

Volgens Rico Schröder van Weeronline kunnen we met deze temperaturen zelfs een record breken. “Donderdag kan het al 20 graden worden in De Bilt en dat is ook de komende dagen het geval. Zondag is dan een serie van vier warme dagen een feit en dat zou een nieuw record zijn.”

Hondenweer

Op maandag blijft het naar verwachting nog zacht, daarna moeten we echt geloven aan het herfstweer. Het wordt langzaam minder warm en we kunnen buien verwachten. Niet getreurd, want er staat nu eerst een heerlijk weekend voor de deur!

Bron: Weeronline