Weerexpert: “Komende winter gaan we veel meer gas verbruiken dan voorgaande jaren”

Maar hoe streng wordt komende winter eigenlijk? En gaan we flink meer gas verbruiken dan voorgaande jaren? We vroegen het Jaco van Wezel, woordvoerder bij Weeronline.nl.

Krijgen we een strenge winter?

Jaco laat weten dat Weeronline nog geen vooruitzichten heeft voor komende winter. Daarvoor is het te vroeg. Hij vertelt dat een strenge winter mogelijk is, maar dat die kans wel klein is vanwege het opgewarmde klimaat.

Gasverbruik

Helaas betekent dat niet gelijk goed nieuws voor het gasverbruik. “Stel dat we een normale winter krijgen, dan komen we uit op een gemiddelde temperatuur van 3,9 graden. In dat geval gaan we veel meer gas gebruiken dan in de voorgaande jaren”, aldus Jaco.

Klein verschil met grote gevolgen

“De afgelopen winter had in De Bilt namelijk een gemiddelde temperatuur van 5,8 graden. Dat lijkt een klein verschil ten opzichte van 3,9 graden, maar dat zorgt voor aanzienlijk meer gasverbruik.” Hij legt uit: “Een afwijking van 2 graden is voor een seizoen heel veel. 2 graden warmer dan normaal betekent veel minder nachten met vorst en hogere maxima. Dit scheelt heel veel energie.”

Relatief goedkope winter achter de rug

Eigenlijk hadden we vorig jaar best mazzel: “De afgelopen winter was erg zacht met 1,9 graden boven normaal. Daarmee was dit de op vijf na warmste winter. Dit hielp ook om in januari en februari gas te besparen.”

Bron: Weeronline.nl