Weerrecord verbroken: het regent al een maand niet (maar daar komt verandering in)

Je kunt het je misschien niet voorstellen dat het al 33 dagen lang niet geregend heeft. Dat komt waarschijnlijk doordat we voor de laatste regenbui, op 13 mei, een erg nat voorjaar hadden. Het regende toen aan één stuk door, waardoor we nu toch wel erg blij zijn met deze – tot nu toe – droge zomer. Tijdens de hittegolf is er vorige week een héél klein buitje in Limburg gevallen, maar deze was zo klein dat het eigenlijk niet noemenswaardig is. Deze zomer hoort nu al bij één van de droogste periodes ooit.

Natuur lijdt er nog weinig onder

Gelukkig heeft de natuur er tot nu toe nog weinig last van. “In een woonwijk zie je waarschijnlijk dat de grassen komende tijd verdrogen, als ze niet al geel zijn. Dat komt doordat de bovenste laag in rap tempo is opgedroogd. Maar als je een spade in de grond steekt, kom je na een meter al water tegen”, aldus meteoroloog Jeroen Elferink tegenover het AD.

Typisch Nederlands weer op komst

De komende dagen koelt het wat af, maar in het weekend stijgt de temperatuur weer. Het zonnetje laat zich volop zien en we hoeven geen enkele regenbui te verwachten. Maar daar komt volgende week verandering in. Vanaf maandag is de kans op neerslag aanzienlijk groter. Het blijft op veel plaatsen tropisch warm, maar omdat de wind naar het zuiden draait, komt er typisch Nederlands weer onze kant op. Het kan flink gaan onweren en daarbij kan er ook de nodige regen vallen, maar de kans is groot dat dit alleen in een klein gebied is. In de rest van Nederland blijft het waarschijnlijk droog.

Bron: AD