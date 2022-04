Berg je jas dus nog maar niet op, want de temperaturen dalen flink. Komend weekend laat het zonnetje zich nog regelmatig zien. Alleen in het zuiden kan er nog wat sluierbewolking zijn. De temperaturen liggen in ieder geval tussen de 18 graden in het oosten en noorden tot 21 graden in Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en de kustregio van Zuid-Holland. De waddeneilandbewoners moeten wel rekening houden met harde wind en een graad of 14.

Hard windje

Ook in de rest van het land kan het hard waaien. Er waait een stevige wind uit het oosten of noordoostelijke richting. Het kan oplopen tot windkracht 6. Neem dus een jas mee, vooral als je naar het strand gaat. Met zonkracht 4 is het belangrijk om jezelf goed in te smeren, want ook de lentezon kan schadelijk zijn.

Weersvoorspelling meivakantie

Zondag wordt het al een stuk koeler. De bewolking neemt toe en in het zuiden van het land kan er zelfs wat regen vallen. Gelukkig laat de zon zich nog geregeld zien. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Vanaf maandag gaat de temperatuur pas echt naar beneden. In de eerste week van de meivakantie zal het een graad of 12, 13 worden. De reden? Als de noordenwind stevig doorblaast, is het gelijk een paar graden kouder dan bij een zwakke noordenwind. Ook zijn er veel wolkenvelden, waardoor het in de schaduw redelijk fris is.

Eerlijk is eerlijk: op lange termijn is het nog lastig inschatten, maar houd rekening met wat koeler weer. Ook op Koningsdag zal het helaas niet zo warm zijn als dit weekend.

Tips voor de meivakantie

De officiële meivakantie begint dit jaar op vrijdag 30 april en duurt tot en met zondag 8 mei. Scholen mogen zelf bepalen of ze er een week voor of achter plakken. Aangezien Koningsdag midden in de week valt, kiezen veel scholen voor komende week als eerste vakantieweek.

Ook al is het wat kouder, volgens de voorspellingen gaat het niet veel regenen. Wandelen of fietsen is daarom nog steeds mogelijk als je je maar wat warmer aankleedt. Blijf je liever binnen? Deze zes spelletjes kun je spelen zónder bordspel. Ga een keer naar de bioscoop of probeer na een heldere dag sterren te kijken. Ga op een dekentje liggen en kijk naar de donkere lucht, misschien herken je wel een dierenriem. Nog niet overtuigd? Organiseer een picknick. Hier hoef je echt voor naar buiten. Schuif de tafels en stoelen aan de kant, leg een zacht dekentje op de grond, maak al het eten klaar en picknicken maar.

Bron: RTL Nieuws, Weeronline