Weersvoorspelling: na een zacht weekend wordt het volgende week lenteachtig

Vanaf morgen zullen de temperaturen al gaan stijgen tot waarden in de dubbele cijfers. Fijn!

Vrijdag

Vrijdag is een zonnige dag, maar kampen we in delen van het land nog wel met plaatselijke gladheid. Er waait een matige wind en het is ’s middags rond de 8 graden. Dit is al iets hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

Zaterdag

In het weekend komt er zachtere lucht ons land in. Zaterdag wordt het grotendeels bewolkt, maar vooral in het westen kan de zon af en toe doorkomen. Op veel plaatsen zullen er temperaturen in de dubbele cijfers zijn, het wordt zo’n 10 graden.

Zondag

Zondag wordt het al iets zonniger dan de dag ervoor. Het weer is vooral rustig te noemen. Het blijft droog, de wind zal zwak zijn en het wordt opnieuw rond de 10 graden.

Volgende week

Volgende week komt er nog meer ruimte voor zonneschijn. De temperaturen gaan hierdoor overdag wat verder omhoog. We komen uit op een lenteachtige 10 tot 13 graden. Heerlijk weer om te wandelen of misschien zelfs al in de zon in de tuin te zitten, mits uit de wind.

Zo vlak voor het voorjaar komt één tuinvraag steeds weer op: welke plant moet je nou wel en niet snoeien? Bij de clematis is het antwoord niet zo simpel, vertelt tuinvlogger Loes:

Bron: Weer.nl