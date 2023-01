Weersvoorspelling: zó koud wordt het in januari

De afgelopen tijd is het goed koud geweest. Inmiddels is de temperatuur weer omhoog gekropen, maar betekent dat dat we de winter alweer achter de rug hebben? Januari kan namelijk heel koud zijn. Wat zeggen de weerexperts?

Weersvoorspelling januari

Zacht weer

“De rest van de maand zijn er geen signalen voor koud winterweer, maar er is wel een toenemende kans op vorst in de nachten”, legt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline uit. Het zachte weer van nieuwjaarsdag houdt niet lang aan. Maandag is het nog wel redelijk warm, maar ook nat met temperaturen rond de 10 graden Celsius. De dagen daarna daalt het kwik en zal het gemiddeld zo’n 8 graden worden. “Daarmee is het nog altijd iets zachter dan de 6 graden die gebruikelijk is voor begin januari.”

Kerstvakantie

Goed nieuws voor iedereen die kerstvakantie in eigen land viert, want onder invloed van een hogedrukgebied wordt het overwegend droog. Bovendien neemt de wind volgende week af en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Echte winterkou zit er dus niet in. Dat komt voornamelijk doordat de wind vooral uit zuidelijke richtingen waait. Koud wordt het pas als de wind vanuit het oosten komt.

Is er nog kans op echt winterweer?

Voor midden januari tonen de meeste weermodellen droger weer dan normaal en temperaturen die uitkomen rond of iets onder het klimaatgemiddelde. Waarschijnlijk blijft het rustig weer, waarbij ‘s nachts kan vriezen. In situaties met weinig wind kan er ook gemakkelijk hardnekkige mist of lage bewolking voorkomen. Dus pas op als je vroeg de weg op gaat.

Vaker regen eind januari

De meteoroloog geeft toe dat het weer voor eind januari nog lastig is te voorspellen. “Het lijkt erop dat de invloed van hogedrukgebieden afneemt. Normaal weer is dan het meest waarschijnlijk en dat zou afwisselend januariweer betekenen met weer iets vaker regen en soms een keer nachtvorst.” De temperatuur kan dan rond de 5 graden liggen. ‘s Nachts kan het afkoelen tot rond het vriespunt. Richting begin februari neemt de kans op buien toe.

Bron: Weeronline