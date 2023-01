Wees er snel bij: de Vermeer-tentoonstelling is dé expositie van 2023

Het gaat om een unieke expositie met schilderijen van Johannes Vermeer. Voor het eerst in de geschiedenis organiseert het Rijksmuseum een tentoonstelling over de 17e-eeuwse meester Johannes Vermeer. Met tenminste 28 schilderijen van over de hele wereld belooft dit de grootste Vermeer-tentoonstelling ooit te worden. Veel werken werden nog nooit eerder in Nederland getoond. Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum: “Het wordt een groots en emotioneel moment om al die werken van Vermeer bij elkaar te kunnen zien.”

De soldaat en het lachende meisje, Johannes Vermeer, ca. 1657The Frick Collection, New York. Beeld Joseph Coscia Jr via het Rijksmuseum

Beroemde schilderijen

Beroemde werken zoals Het melkmeisje en Het meisje met de parel zullen te zien zijn, maar ook minder bekende doeken als De soldaat en het lachende meisje en De onderbreking van de muziek worden getoond.

Tickets voor de Vermeer-tentoonstelling

Je snapt, de belangstelling is groot! Zo werden er al 100.000 tickets op voorhand geboekt. Het museum heeft dan ook besloten om voor deze speciale gelegenheid langer open te blijven. Op donderdag, vrijdag en zaterdag sluit het museum de deuren pas om 22.00 uur in plaats van 18.00 uur. Er zijn maar een beperkt aantal tickets beschikbaar, want je bezoek moet natuurlijk wel aangenaam blijven. Wacht dus niet te lang met het bestellen van je tickets.

Deze bijzondere tentoonstelling is te zien vanaf 10 februari tot en met 4 juni 2023.

Bron: Rijksmuseum, AD