Wees gewaarschuwd: Oreo-koekjes danken hun zwarte kleur aan giftig ammoniak

De cacaofabriek Olam in het Noord-Hollandse Koog aan de Zaan mengt al jarenlang grote hoeveelheden giftig ammoniak met gemalen cacaobonen. Dat maakt de fabriek een van de grootste ammoniakvervuilers van Nederland. Olam hield het gebruik ervan geheim, maar de overheid zou er wel van hebben geweten.

Oreo-koekjes danken hun kleur aan ammoniak

Of we nu massaal met gevaar voor eigen leven Oreo-koekjes hebben gegeten? Dat schijnt niet zo te zijn, omdat er ‘geen of zeer weinig ammoniak achterblijft in het eindproduct’. Annick Verdege van Mondelez, de producent van de koekjes, heeft laten weten: “Het gebruik van ammoniumcarbonaat in levensmiddelen heeft geen invloed op de kwaliteit of de veiligheid van het product.” Waarom het wel een probleem is? Het is slecht voor het milieu én de omwonenden van de fabriek.

Het milieu

De betreffende fabriek is namelijk helemaal niet gemaakt voor zoveel ammoniak. Een anonieme klokkenluider vertelt aan de krant: “Er is nooit voldoende geld geïnvesteerd om dat op een behoorlijke wijze te doen. Te duur, vonden ze. De ammoniak kiert dus uit alle hoeken en gaten, de stank is enorm. Het milieu? Dat interesseert de bedrijfstop niet. Wel het zwarte cacaopoeder en wat ze ermee verdienen.”

Gevaar voor omwonenden

Wat Olam doet, kan flinke gevolgen hebben voor de omwonenden. Als je te dicht bij zo’n fabriek woont, kun je last krijgen van je luchtwegen. Dat is vooral gevaarlijk voor mensen die last hebben van chronische longziekten.

Toch zin in koekjes? Bak ze lekker zelf!

Bron: Noord-Hollands Dagblad