Wees gewaarschuwd: vanaf augustus kun je extra veel wespen verwachten

De verklaring is eenvoudig: we hebben een milde winter en een warm voorjaar gehad. Ondergrondse wespenkolonies voelen zich gepamperd en beginnen compleet opgeladen, samen met ons, aan het zomerseizoen. Vanaf augustus, want: “Dat is het moment waarop hun voedselvoorraad begint te slinken en ze uitzwermen”, legt Fons Verheyde van bijen- en wespenwerkgroep Aculea uit.

Paniek in de wespentent

Onze voedselvoorraad en die van hen, de wespen, is nauw met elkaar verbonden. “Net als bijen drinken ze nectar uit bloemen”, vertelt Fons. “Vanaf de late zomer gaat de bloemenvoorraad erop achteruit en moeten wespen hun suikers elders zoeken. Dat is ook het moment waarop de koninginnen zich klaarmaken om te overwinteren, waardoor de kolonie nog meer onder druk komt te staan.” Paniek in de tent, dus. Maar laten wij dan nou net met z’n allen massaal de terrassen opgaan en barbecues in onze achtertuin organiseren, waarbij uiteraard allerlei lekkers komt kijken. Fons: “Om hun overlevingskansen te maximaliseren, beginnen ze als geagiteerde baasjes rond onze zomertafels te zwermen. Hun queeste eindigt pas wanneer het natter en kouder wordt: eind oktober of begin november.”

Wespen jagen op andere insecten

Hoewel we vooral op wespen mopperen, moeten we vooral niet vergeten dat ze ons ook van sommige irritante mede-insecten afhelpen. “Ze jagen op andere insecten, zoals muggen. Een kolonie van zesduizend wespen slaagt erin om elke week een half miljoen vliegen te vangen en aan de larven in het nest te geven. Zo dragen ze bij aan een uitgebalanceerd ecosysteem. Ook kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels bijten de werkers in stukjes om de volgende generatie te voeden.”

Pas op voor je raketje

Nu je wat meer oké bent met de aanwezigheid van een wesp hier of daar, willen we je nog even meegeven wat je wel, maar vooral ook níet moet doen om overlast van de beste beestjes te voorkomen. Pas bijvoorbeeld op met snelle bewegingen, daarmee jaag je ze op en zullen ze je eerder steken. Laat zo min mogelijk zoetigheden op tafel staan, aangezien ze zich bij gebrek aan traditionele voedselbronnen op jouw suikerrijke colaatje of raketje zullen storten. O, en wellicht een open deur, maar: kijk goed om je heen of je een wesp ziet. De meeste steken gebeuren namelijk omdat de wesp in kwestie simpelweg over het hoofd is gezien in een glas of op een stoel.

Die hinderlijke beestjes wil je natuurlijk niet in je drankje hebben. Hieronder kun je zien hoe je dat voorkomt:

Bron: HLN