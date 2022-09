Weg met die slapeloze nachten: déze nieuwe collectie kan helpen bij opvliegers

Libelle samen met Primark

Opvliegers zijn één van de meest voorkomende symptomen tijdens de overgang. Deze plotselinge hitte-aanvallen gaan vaak gepaard met hartkloppingen en zweetbuien, en zorgen er regelmatig voor dat vrouwen in de overgang badend in het zweet wakker worden. Daar wordt niemand blij van, en dus bedacht Primark iets nieuws om dit verschijnsel beter te doorstaan: de menopauze-collectie.

Dag zweetbuien

Heb je vaak last van opvliegers? Dan is deze nieuwe collectie misschien wel je redder in nood. Deze lijn bestaat uit nachtmode, ondergoed en basics, speciaal ontworpen voor vrouwen in de overgang. De kleding is gemaakt van lichte, zacht aanvoelende stoffen met temperatuurregulerende technologie, en ze houden ook nog eens geurtjes tegen. Zo raak je tijdens een opvlieger de warmte snel weer kwijt én blijf je je fris voelen. De prijzen variëren van € 8,- tot € 14,-.

Nylon en polyester

De kleding is gemaakt van gerecycled nylon en polyester. Nu horen we je denken: synthetische materialen, zijn natuurlijke stoffen niet beter? Dit wordt vaak gedacht, maar stoffen als katoen en linnen houden vocht en zweetlucht vast - iets wat je tijdens een opvlieger juist niet wil. De items uit de collectie bevatten een speciale mix van garen, die warmte opneemt tijdens een opvlieger en warmte afgeeft tijdens de kou die daarop volgt.

Beter voor het milieu

De collectie valt onder het Primark Cares label en is gemaakt van gerecyclede materialen. Zo kom je niet alleen makkelijker door de overgang heen, maar maak je ook een bewustere keuze voor het milieu. Momenteel is 39% van alle kleding bij Primark gemaakt van gerecyclede of duurzame materialen. De populaire keten streeft ernaar dat dit in 2030 voor alle kleding geldt.

Nu verkrijgbaar in Nederland

Primark wil vrouwen in elke fase van hun leven ondersteunen en versterken. Met de menopauze-collectie blijf je koel, comfortabel en zelfverzekerd tijdens opvliegers en slaap je 's nachts beter door. En dat voor een betaalbare prijs.De nieuwe collectie is nu verkrijgbaar in de winkels in Almere, Amsterdam en Den Haag.