Weg met die sleur: 5x zó wordt het weer spannend tussen de lakens

Libelle samen met EasyToys

De dagen zijn korter, het wordt steeds kouder en buiten is het grauw. Dat veel mensen zich in het najaar wat neerslachtig voelen, is niet zo gek. Misschien heeft dit ook invloed op je seksleven, maar dat is zonde. Spelen en experimenteren in bed geeft je namelijk een opkikker. Je krijgt meer energie, wordt positiever én het doet je relatie goed. Hoogste tijd om iets aan die sleur te doen dus.

1. Speel een spelletje



Dan hebben we het natuurlijk niet over een potje ganzenborden of mens-erger-je-niet, maar over erotische spellen. Hier zijn er heel veel van en het is een makkelijke manier om lust op te wekken. Ontdek met dit dobbelspel nieuwe standjes om nog intenser te genieten, of ga erotische uitdagingen aan met sex roulette. Eén ding is zeker: bij deze spelletjes zijn geen verliezers.



2. Trek een mooi lingeriesetje aan

In alle haast kan het soms al een uitdaging zijn om een matchende beha en slipje te vinden. Maar een mooi, matchend lingeriesetje waar je je goed in voelt kan veel doen. Niet alleen is het opwindend voor je partner, het geeft jou ook meer zelfvertrouwen. Van setjes en body's tot jarretels en catsuits: kies iets waar jij je comfortabel en sexy in voelt en dan volgt de rest vanzelf.



3. Probeer een (nieuw) speeltje

Gebruik eens een (nieuw) speeltje om jullie seksleven een boost te geven. Die zijn er in alle vormen en maten, dus uitgespeeld raak je nooit. Een aanrader voor wie van alles wil proberen: in deze Naughty and Nice adventskalender van EasyToys zitten 24 verschillende speeltjes en accessoires, perfect om mee te experimenteren. Een spannend feestdagencadeau voor je partner. Of haal het nu al in huis.

De Naughty & Nice adventskalender bevat cadeautjes t.w.v. € 500,- en shop je nu voor € 129,99.

4. Deel jullie fantasieën

Natuurlijk zijn fantasieën er vooral voor jezelf en hoef je die niet te delen. Maar het zou ook goed kunnen uitpakken als je je verlangens eens op tafel legt. Zeker als je al lang bij elkaar bent. Wie weet staat je partner wel open voor een verkleedpartijtje, spannend feest of extra persoon in bed. Deel het met elkaar en sta ook open voor de fantasieën van de ander.

5. Probeer eens een andere plek

Vroeg naar bed, serietje aan, even vrijen en tijd om te slapen: dat riedeltje kennen we nu wel. Zorg voor wat actie en probeer het eens op een andere plek. In de keuken, in de woonkamer, in de auto... Voor de durfals onder ons is het extra spannend om een plek te kiezen waar dit eigenlijk niet de bedoeling is.

Veel speelplezier

Bij EasyToys vind je alles om het beste uit je seksleven te halen, van spannende speeltjes en spelletjes tot sexy lingerie en massageolie. Wat je maar nodig hebt om te ontdekken, experimenteren en genieten, samen of alleen. Shop nu met kortingen tot wel 70% en breng jullie stoutste fantasieën tot leven.