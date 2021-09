Weg met die vooroordelen over 50-plussers! Vul Libelle’s enquête over leeftijdsdiscriminatie in

Leeftijdsdiscriminatie komt twee keer meer voor dan discriminatie op basis van afkomst en drie keer meer dan op basis van sekse. Een survey** onder 482 managers uit 9 Europese landen bevestigt dat oudere werknemers inderdaad een kleinere kans hebben om te worden aangenomen. De reden? De vele vooroordelen die er zijn over werknemers die de vijftig zijn gepasseerd.

Ze zouden bijvoorbeeld langzamer zijn of minder flexibel. Dat verklaart waarom veel vijftigplussers zich een slag in de rondte solliciteren zonder zelfs maar te worden uitgenodigd voor een gesprek en waarom oudere werknemers zelfs gepasseerd worden voor interessante nieuwe projecten. Het is kortom tijd voor actie en om te laten zien dat die vooroordelen nergens op zijn gebaseerd en dat vijftigplussers in ieder bedrijf juist heel belangrijk zijn.

Libelle’s leeftijdsdiscriminatie-enquête

Libelle wil graag weten wat jouw ervaringen met leeftijdsdiscriminatie zijn. Ben je weleens afgewezen op basis van je leeftijd? Gepasseerd voor een promotie omdat je niet bij de jonkies hoort? Of ben je zonder baan en solliciteer je je suf? Klik hier om mee te doen aan onze leeftijdsdiscriminatie-enquête.

