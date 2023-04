Weggooien is zonde: híer kun je je elektronica goed en veilig laten repareren

In het Nationale Reparateursregister, dat sinds vandaag online staat, vind je razendsnel een reparateur bij jou in de buurt. Het gaat om erkende bedrijven die witgoed, maar ook bijvoorbeeld tv’s en laptops, weer aan de praat krijgen. Deze bedrijven zijn aan de tand gevoeld over onder andere hun vakbekwaamheid en werkwijze, en volgens Techniek Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoen ze aan bepaalde kwaliteitseisen.

Weg met de weggooicultuur

Het register is een idee van de Europese Commissie, die een einde wil maken aan de weggooicultuur. De bedoeling van het register is dat mensen éérst kijken of reparatie mogelijk is en daarna pas naar de winkel snellen voor een nieuw product.

“Als elektronische apparatuur wordt gerepareerd en langer meegaat, besparen we veel energie en verbruiken we minder schaarse grondstoffen. Daarnaast verkleinen we de afvalberg en dringen we de uitstoot van broeikasgassen terug”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, tegen het AD. Elektronica is de snelst groeiende afvalbron in de EU en was in 2017 goed voor zo'n 3,5 miljoen ton.

Recht op reparatie

De Europese Commissie wil daarom dat er een wettelijk ‘recht op reparatie’ komt. Klanten moeten makkelijker hun producten kunnen laten repareren en producenten moeten daaraan meewerken, vinden zij. 77 procent van de mensen zou hun apparatuur liever laten repareren dan vervangen, maar doen dat vaak niet omdat het te duur is of omdat ze niemand kunnen vinden die dat kan.

Bron: AD.nl, cijfers zijn afkomstig van Europa.eu