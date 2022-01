De reden dat je ogen gaan tranen van uien snijden is de zwavel die vrijkomt uit de groente. Het vocht in je ogen trekt dit aan en dat zorgt dan weer voor een branderig gevoel en de tranen. Er waren altijd al verschillende trucjes om het tranen te verminderen: de gepelde ui eerst afspoelen, het dragen van een zonnebril, het kauwen van kauwgom. Maar nu is er een ui waarbij dat allemaal verleden tijd is - net als de tranen.

Sunions

De zogenaamde 'sunions’, zoals de twee Amerikaanse bedrijven die ze uitvonden de nieuwe soort heeft genoemd, zijn net zo lang gefinetuned in het kweekproces dat we geen traanogen meer krijgen bij het snijden. Wat het geheim van de smid is, is niet bekend gemaakt. Wél is uitgelegd dat de uien niet genetisch gemodificeerd zijn, maar volledig natuurlijk zijn gekweekt.

Goedkeuring

Ook zijn de uien door grote bedrijven die kwaliteitschecks uitvoeren, zoals BASF, het grootste multinationale chemieconcern ter wereld, en het zintuigelijk evaluatiecentrum van de Ohio State University al goedgekeurd.

Waar te koop

De uien liggen in Amerika inmiddels in de supermarkt, maar voor ons zijn ze te bestellen via deze site. Hopelijk volgen ze ook hier snel in de supermarkt! Tot die tijd laten we in de video hieronder zien hoe je snel én met droge ogen een ui snijdt:

Bron: Het Laatste Nieuws.