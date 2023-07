Welk huidtype je ook hebt, je huid wordt beter als je hiér op let bij huidverzorging

Een goed gereinigde en verzorgde huid hoéft namelijk zo moeilijk nog niet te zijn.

Belangrijke stappen bij huidverzorging

Welk huidtype je ook hebt, de mate waarin je je huid verzorgt is van groot belang. De ideale huid verzorgingsroutine bestaat niet voor niets uit tien stappen. Dat lijkt veel werk, maar eigenlijk is het zo gepiept. We zetten de ideale huid verzorgingsroutine op een rijtje. En die is voor ieder huidtype aan te raden.

Verwijder je make-up Reinig je gezicht Breng een toner aan Exfolieer je huid Breng een booster aan Masseer een serum in je huid Verwen je ogen met een oogcrème Top af met een dag- of nachtcrème Bescherm je huid met producten met SPF Gebruik een primer onder je make-up

Droge huid

Hoe herken je een droge huid?

De droge huid is vaak schilferig

De droge huid kan jeuken

De droge huid voelt gevoelig aan

De droge huid kan trekken

De droge huid oogt vaak dof

Zó verzorg je een droge huid

Heb je een droge huid, dan is het belangrijk dat je je huid verzorgt met producten die hydraterend zijn. Deze producten vullen het vetgehalte van de huid aan en voorkomen op die manier verdere huidschade. Ook producten met een licht schuimende, verzorgende olie of een milde reinigingsmelk kunnen wonderen doen.

Verzorgingsproducten voor een droge huid

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant: € 39,00 per 118 ml

CeraVe Moisturising Cream: €15,95 per 454 ml

Clinique Moisture SurgeMoisture Surge™ 100H Auto-Replenishing Hydrator: €15,95 per 30 ml

Normale huid

Hoe herken je een normale huid?

De normale huid voelt vaak zacht aan

De normale huid is soepel

De normale huid is voorzien van een gelijkmatige, matte glans

De normale huid heeft poriën die zichtbaar zijn, maar niet verwijd

De normale huid heeft een goede doorbloeding

De normale huid heeft een goede vet- en vochtverhouding

Zó verzorg je een normale huid

De normale huid verzorg je je het beste door deze door middel van een goede dagcrème met hyaluronzuur te hydrateren. Ook extra lipiden en SPF kunnen geen kwaad!

Verzorgingsproducten voor een normale huid

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA 100ml: €11,95 per 100 ml

Paula’s Choice Defense Dagcrème SPF 30: €38 per 60 ml

Vichy Mineral 89: €31,95 per 50 ml

Vette huid

Hoe herken je een vette huid?

De vette huid heeft vaak grove poriën

De vette huid glimt vaak al snel na het reinigen

De vette huid krijgt snel last van onzuiverheden, puistjes en/of ontstekingen

De vette huid heeft moeite met make-up. Deze blijft vaak niet lang zitten

Zó verzorg je een vette huid

Een vette huid maak je blij met producten die de huid weer in balans brengen. Dit kun je doen door middel van producten die mild van aard- en speciaal voor de vette huid bedoeld zijn. Ingrediënten als lanoline, alcohol, minerale olie en parfum kun je hierbij het beste mijden.

Verzorgingsproducten voor een vette huid

Clinique 3-Phase SystemcareType 3 & 4 Vette/gemengde huid: €22,52 per 200 ml

Paula’s Choice Clinical Niacinamide 20% Treatment: €57 per 20 ml

Estee Lauder DayWearMatte Oil-Control Anti-Oxidant Moisture Gel Creme: €50,15 per 50 ml

Gecombineerde huid

Hoe herken je een gecombineerde huid?

De gecombineerde huid heeft vaak een vettige T-Zone

De gecombineerde kent droge, doffe en vette zones

De gecombineerde huid heeft verschillende producten nodig op verschillende plekken

Zó verzorg je een gecombineerde huid

Bij het verzorgen van een gecombineerde huid is het belangrijk dat de zones met een vette huid niet overmatig vet worden. De zones met droge huid hebben juist voldoende hydratatie nodig. Tip: gebruik een lichte dagcrème voor de gemengde huid met weinig vet en breng deze iets dunner aan op je voorhoofd, neus en kin.

Verzorgingsproducten voor een gecombineerde huid

Biodermal Creme Vette & gemengde Huid: €22,99 per 50 ml

Origins Matte Moisturizer With Willowherb: €33 per 50 ml

Paula’s Choice 10% Niacinamide Booster: €52 per 20 ml

Gevoelige huid

Hoe herken je een gevoelige huid?

De gevoelige huid bestaat vaak deels uit rode vlekken

De gevoelige huid kan jeuken

De gevoelige huid kan soms branderig aan voelen

De gevoelige huid kent soms droge en schrale plekken

Zó verzorg je een gevoelige huid

Wil je de gevoelige huid blij maken, dan is het belangrijk dat je goed oplet met wat je op je gezicht smeert. Van zeep, ontvettende reinigingsproducten, alcohol, kleurstoffen en parfum wordt de gevoelige huid namelijk écht niet blij, maar van een gemiddeld hydraterende crème weer wèl.

Verzorgingsproducten voor een gevoelige huid

Ook eens een blemish balm proberen? Huidexpert Kuno Breen van de Beautycoach legt in deze video uit welke voordelen een blemish balm biedt.

Bron: Vitamin Store