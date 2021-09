Welke tomaten kun je het beste voor welke gerechten gebruiken?

Op de groenteafdeling vind je soms wel tien verschillende soorten tomaten, maar welke heb je nou nodig voor een lekkere pastasaus of juist een salade? Dat zetten we op een rijtje:

Cherrytomaten

De cherrytomaat is een kleine, stevige tomaat met een zoete smaak. Deze tomaat doet het goed in salades en je kunt er goed mee roerbakken. De zoete smaak doet het ook goed bij kaas in een risotto of op een pizza. Ook lekker als tussendoortje.

De ‘gewone’ tomaat

De doorsnee tomaat is vaak het goedkoopst en is een echte alleskunner. Hij doet het vooral goed in soepen en stoofgerechten.

Pruimtomaten

Pruimtomaten of pomodori-tomaten zijn friszoete tomaten met een kruidige smaak. Het vruchtvlees is stevig. Door zijn volle smaak wordt deze tomaat veel gebruikt voor soepen of tomatensaus.

Trostomaten

Deze dieprode tomaten hebben een zoete smaak. Deze tomaat is heel lekker in een frisse salade of bijvoorbeeld op een broodje of burger.

Vleestomaten

De vleestomaat is een van de grootste soorten tomaten. Door zijn grootte erg geschikt om te vullen. De vleestomaat kan door zijn stevige structuur goed gebruikt worden in warme gerechten. Je kunt ze bakken in de koekenpan of wok, maar ook braden of grillen.

Tasty Tom -tomaat

Kleine, kruidige tomaatjes die je kunt gebruiken voor een salade of om te bakken.

In pak of blik

Dan heb je nog de tomaat in pakjes en blik. Waar zijn deze tomaten het meest geschikt voor? Gepelde tomaten en tomaten in blokjes zijn goed te gebruiken als basis voor een snelle tomatensaus. Passata is gemaakt van gezeefde rauwe tomaat. Dit kun je goed gebruiken als basis voor zowel een saus als een soep. Tomato frito is tomatensaus die al op smaak is gebracht met knoflook en ui. Lekker om te gebruiken als pizzasaus of op wraps. Tomatenpuree heeft een heel intense tomatensmaak die nog intenser wordt als je het bakt. De puree is een heerlijke smaakmaker in stoofgerechten, sauzen of soepen.

Bron: Libelle.be