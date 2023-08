Wendy van Dijk heeft knokkelkoorts: ze geeft een update op Instagram

De presentatrice geeft nu een update via Instagram over haar situatie.

Wendy van Dijk geeft update huidige status

In haar verhaal deelt ze een foto waarop Wendy aan een infuus ligt in een ziekenhuisbed. Ze begint haar bericht met een bedankje voor de lieve berichtjes en tips. Ze vervolgt met een tussenstatus: ‘de bloedplaatjes worden nu gecheckt dus dat is fijn. Wat een toestand dit, verder voel ik me redelijk goed’.

Van Dijk werd opgenomen in het ziekenhuis nadat ze ineens last kreeg van koorts en hoofdpijn. Toen ze een bloedneus kreeg, ging ze naar het ziekenhuis waar duidelijk werd dat Wendy knokkelkoorts heeft.

Wat is knokkelkoorts?

Knokkelkoorts, ook bekend als dengue, wordt overgebracht door de Aziatische tijgermug, en levert een virale infectie op. Je kunt het herkennen aan symptomen zoals hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag.

Het virus komt vooral voor in tropische en subtropische gebieden. In ernstige gevallen kan knokkelkoorts leiden tot dengue hemorragische koorts, wat levensbedreigend kan zijn. Omdat er nog geen medicijn is tegen het virus, wordt er geadviseerd om te zorgen voor een goede hydratatie en paracetamols te slikken.

Naast deze tips, kunnen de volgende adviezen ook helpen bij een virus:

Bron: Instagram Wendy van Dijk, Thuisarts