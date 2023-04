Wereldberoemde gorilla Bokito (27) onverwacht overleden: “We zijn heel erg aangedaan”

De Rotterdamse dierentuin meldt dat de dood van de gorilla onverwacht is. 27 jaar is niet zo oud voor een gorilla. In vrijheid worden gorilla’s een jaar of veertig en in gevangenschap zelfs vijftig jaar.

Sinds afgelopen zondag voelde Bokito zich niet lekker. Maandag is daarom de mest van de gorilla onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Omdat hij dinsdag nog niet was opgeknapt, werd besloten Bokito verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden. “De gorillagroep is aangeslagen door deze gebeurtenis. Ook onder de medewerkers, met name onder de verzorgers, heerst verslagenheid”, meldt de dierentuin.

Bokito ontsnapt

Voor als het een beetje is weggezakt, waar we Bokito ook alweer van kennen: in mei 2007 werd de gorilla wereldberoemd, toen hij ontsnapte uit zijn verblijf en het restaurant van het park in rende. Hij verwondde vier mensen, waaronder een vrouw die Bokito bijna dagelijks bezocht. Zij werd meegesleurd door de gorilla en raakte zwaargewond. Uiteindelijk kon hij worden gevangen, nadat hij met een pijltjesgeweer was verdoofd.

Sociale familieman

In de afgelopen jaren kreeg Bokito tien nakomelingen. “Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een sociale familieman. Ook accepteerde hij een pleegzoon, Nasibu, wat bij gorilla’s vrij ongebruikelijk is. Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden”, aldus de dierentuin.

Dat Bokito een geliefde gorilla was in de dierentuin, blijkt uit een emotionele video op Instagram. Een van de verzorgers van Bokito vertelt in tranen over zijn overlijden:

Bron: ANP