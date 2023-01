Wetenschappers werken aan pil waardoor onze trouwe viervoeters langer leven

Wetenschappers werken momenteel aan een pil waarmee het leven van een hond langer duurt.

Wetenschappers werken aan pil om hondenleven te verlengen

Het gaat om het biotechbedrijf Loyal dat gevestigd is in San Francisco. Het liefst geven zij onze trouwe viervoeters het eeuwige leven, maar voor nu werken ze aan een pil die ze ‘meer tijd’ zou moeten geven.

Hopelijk uiteindelijk ook voor mensen

Het bedrijf doet veel onderzoek naar dit fenomeen en kreeg hiervoor zelfs een investering van 60 miljoen dollar. Er wordt niet zomaar in geïnvesteerd: er wordt gehoopt dat de levensverlenging uiteindelijk ook voor mensen kan werken.

Biologische processen ‘hacken’

Hoe Loyal dit wil aanpakken? Ze ‘hacken’ als het ware de biologische processen van honden, waardoor ze leeftijdsgerelateerde ziektes uitschakelen. Honden zijn volgens hen een logische eerste stap omdat hun ouderdomsverschijnselen lijken op die van mensen.

Ook al getest op muizen

Loyal is niet de eerste dat dit bedacht heeft. Er is ook al een bedrijf, Rejuvenate Bio, dat dit soort onderzoeken op muizen heeft uitgevoerd. Hun resultaten zijn naar eigen zeggen veelbelovend. Ze kozen voor muizen die ongeveer 124 weken oud waren. Dat is vergelijkbaar met 77 mensenjaren. De behandelde muizen leefden gemiddeld 9 weken langer dan niet-behandelde muizen. Dat betekent dat hun levensduur met 7% toenam.

Het zal nog even duren

Toch betekent dit nog niet dat er harde conclusies kunnen worden getrokken. Het bedrijf moet namelijk nog officieel documenteren welke cellen er bij de muizen zijn veranderd door hun testen. Helaas is de kans erg klein dat wij tijdens ons leven nog zullen meemaken dat deze pil er voor honden of mensen komt. Dat zal namelijk nog wel eventjes gaan duren. Onderzoekers van Harvard zijn wel bezig met een studie naar het vertragen van veroudering bij mensen.

Bron: Loyal, BioRxiv