WhatsApp-update: niemand hoeft meer te zien dat je online bent én je kunt stilletjes groepen verlaten

De update is vooral fijn als je geen fan bent van groepschats én als je het niet prettig vindt dat iedereen kan zien wanneer je voor het laatst online bent geweest.

WhatsApp-update

Om maar gelijk over dat laatste te beginnen: binnenkort kun je zelf kiezen of je onlinestatus zichtbaar is voor iedereen, je contacten of niemand. Ook kun je instellen dat specifieke personen je onlinestatus niet mogen zien. Zo bepaal je zelf wie er ziet wanneer je voor het laatst online was.

Groepschats

Daarnaast kun je groepschats straks stilletjes verlaten. Als je nu uit een groepschat stapt, krijgt de rest hier een melding van. Dat kan soms voor behoorlijk ongemakkelijke situaties zorgen. Want wat als je die ene groepschat met vrienden of collega’s súperirritant vindt, maar je niet goed weet hoe je ze dat moet vertellen?

Geen melding meer

Na de nieuwe WhatsApp-update kun je de groep verlaten zonder dat iedereen hiervan een melding krijgt. Alleen de beheerder krijgt hier bericht van. Fijn én een stuk minder ongemakkelijk.

Berichten verwijderen

Spijt van een bericht dat je hebt gestuurd? Op dit moment is het mogelijk om dat bericht voor jou en de ontvanger te verwijderen, mits je dat binnen een paar minuten doet. Binnenkort wordt het mogelijk om zelfs gestuurde berichten van tweeënhalve dag oud nog te verwijderen. De kans is alleen groot dat de ontvanger het bericht dan inmiddels wel gelezen heeft.

Screenshot-blokkering

Sinds kort heeft WhatsApp de functie waarbij je een foto kunt sturen die de ontvanger eenmalig kan bekijken. Bij de nieuwe update komt WhatsApp met screenshot-blokkering voor deze eenmalige foto’s. De ontvanger kan dus niet meer snel even een screenshot van je foto maken. Na ’m één keer te hebben bekeken, verdwijnt de foto voorgoed. Vooral handig in het geval van... eh... privékiekjes!

WhatsApp is heel handig op je telefoon, maar soms wil je een heel verhaal typen, of niet de hele tijd naar je kleine scherm turen. Dan is het wel zo fijn dat je ook op je computer WhatsApp kunt gebruiken. En dat kan gewoon, via WhatsApp Web. Techvlogger Nina legt het je uit:

Bron: WhatsApp