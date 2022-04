De 28-jarige Naomi is de oudste dochter van Hunter Biden, de zoon van Joe. Afgelopen september kondigde ze haar verloving aan op Instagram. De husband to be is de 24-jarige Peter Neal, die haar ten huwelijk vroeg in Jackson Hole, een chic Amerikaans skigebied.

Blind date

Het stel ontmoette elkaar op een date die georganiseerd was door vrienden, in New York. Naomi studeerde daar rechten aan de Columbia-universiteit, die ze inmiddels afgerond heeft. Haar aanstaande man rondt die studie nog af, aan de universiteit van Pennsylvania.

Uniek

Het komt niet zo vaak voor dat er mensen trouwen in het Witte Huis. De laatste bruiloft die er plaatsvond was die van Pete Souza, de officiële fotograaf van president Barack Obama, met Patti Lease in de Rose Garden in 2013. In 2008 vierden Jenna Bush (dochter van George W. en Laura Bush) en Henry Hager hun huwelijksreceptie in het Witte Huis.

Wie gaat betalen?

Sommige Amerikanen zijn bang dat vanwege de locatie, de bruiloft betaald zal worden uit belastinggeld. Dat is niet zo, legt de woordvoerder van first lady Jill Biden, de vrouw van Joe, uit: “Net als eerdere privé-evenementen en andere huwelijksfeesten die in het verleden in het Witte Huis zijn gehouden, zal de familie Biden zelf betalen voor alle huwelijksactiviteiten”, schrijft het AD.

Naomi is haar grootouders dankbaar voor de mogelijkheid: “Peter en ik zijn mijn ‘Nana’ en ‘Pop’ zo dankbaar voor de mogelijkheid om ons huwelijk in het Witte Huis te vieren", is er te lezen. Volgens het Witte Huis is de trouwerij pas in november, een herfstbruiloft dus! Wij zijn benieuwd naar de foto's.

Peter and I are endlessly grateful to my Nana and Pop for the opportunity to celebrate our wedding at the White House. We can’t wait to make our commitment to one another official and for what lies ahead. — Naomi Biden (@NaomiBiden) 4 april 2022

Bron: Twitter, Instagram, AD.