WHO: “Mensen van 60+ moeten hun reisplannen in de ijskast zetten”

Hoewel de omikron-variant volgens Zuid-Afrikaanse experts bij jonge mensen alleen tot zeer milde klachten leidt, is dat voor ouderen nog onbekend. Daarom heeft de WHO de variant aangemerkt als een “zorgelijke en risicovolle variant", meldt RTL Nieuws.

Week eerder

Na de ontdekking in Zuid-Afrika vorige week is de variant over de hele wereld opgedoken. Inmiddels hebben 56 landen reismaatregelen genomen in een poging om de variant buiten de deur te houden. Ook in Nederland wordt die poging gedaan, terwijl vanmiddag duidelijk werd dat de variant vorige week al in ons land gesignaleerd werd.

Inreisverbod

Nu adviseert de WHO dus alle reizigers die ouder zijn dan 60 om überhaupt niet meer op reis te gaan, tot er meer onderzoek is gedaan naar de gevaren van omikron. Overigens is de WHO zelf geen voorstander van alle landelijke inreisverboden die de laatste dagen zijn ingezet, omdat dat volgens hen niet de meest doeltreffende manier is om het virus buiten de deur te houden.

Bescherm jezelf

Jezelf beschermen als je bijvoorbeeld al wat ouder bent, je een onderliggende ziekte hebt of een zwakke gezondheid, juichen ze des te meer toe.

Bron: RTL Nieuws.