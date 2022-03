‘WIDM’-blog: “Dus tóch! Dít is hoe ik de juiste mol ontmaskerde”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Zoals jullie weten zat ik in eerste instantie dit seizoen vól op Arno. Nu moest hij vrij vlot zijn spullen pakken, en moest ik op zoek naar een nieuwe verrader.

Eind januari

Dat viel aanvankelijk niet mee. Eind januari, na een paar afleveringen gezien te hebben, had ik nog geen idee. Maar vanaf begin februari besloot ik mijn methode iets aan te passen. Iedere week gaat er natuurlijk één iemand naar huis. Het is een voordehand liggende methode om degenen waarop de kandidaat die een rood scherm kreeg zat af te strepen van je mol-lijstje, maar ik realiseerde me dat er een doeltreffendere mogelijkheid is.

Begin februari

In plaats van letten op wie er afviel, besloot ik te focussen op wie er steeds maar weer doorgingen naar de volgende aflevering. In mijn blog van 6 februari schetste ik dat Everon sinds het begin op Kim-Lian zat, dat Kim-Lian op haar beurt Everon al een tijdje op haar lijstje had staan en dat ook Fresia Everon nauwlettend in de gaten hield. Telkens weer gingen deze drie kandidaten zonder problemen door. Ik gokte daardoor toen al dat zij de drie finalisten zouden zijn.

Wolf in schaapskleren

Ik vond het destijds nog wel lastig te geloven dat Everon het was, ik vond hem té zachtaardig overkomen. Maar wat ik in mijn blog van 13 februari al schreef: misschien was het wel een wolf in schaapskleren... Maar de in de weken die volgden bevond Everon zich vaak op sleutelposities, was soms wel érg fanatiek of emotioneel én Kim-Lian en Fresia kwamen verder en verder in het spel. Ik was eruit: Everon is de mol.

Afleidingsmanoeuvre

Een paar dagen voor de daadwerkelijke finale werd ik trouwens wel even behoorlijk van mijn stuk gebracht: als molloot kijk ik een boel video's met verborgen aanwijzingen die mede-molloten vinden of denken te zien. In één van die video's, en hier wordt het echt crazy mollotisch, was een heel sterke aanwijzing naar Fresia te zien. Het zat als volgt:

In de leader van het programma zaten gouden maskers gemonteerd. Je zag deze maskers alleen als je de leader frame voor frame vertraagd afspeelde. Die maskers verschenen bij een vijftal opdrachten. Als je op de juiste manier de namen van die opdrachten bij elkaar puzzelt, letters uittelt, en nog wat meer van zulke foefjes kon je daaruit ‘Fresia’ halen, als enige kandidaat uit de finale. Dit klinkt vergezocht, maar had me goed te pakken. Want wáárom zou iemand uit het technische team anders de moeite hebben genomen om die maskers in de leader te monteren?

Dus toch

Maar goed, ik hield voet bij stuk en besloot dat Everon de mol moest zijn. “DUS TOCH!”, riep ik enthousiast naar de tv toen hij gisteren zijn masker afdeed. Wat een fijn gevoel, mijn tactiek en intuïtie hadden het goed! Niet dat ik daar nog bewijs van heb trouwens. Al vroeg in het spel, met Arno's vertrek, verloor ik zoveel punten in de app dat ik daar niks meer mee deed. Maar in mijn hoofd ging het spelletje door en wát leuk dat ik het toch goed had.

Nu volgt er voor mij het welbekende zwarte gat. Na weken van malen over mijn favoriete programma zit de jacht naar de mol er weer op. Ik heb genoten, wát een heerlijke groep was dit en wat was Everon een fijne mol. Tot volgend jaar!