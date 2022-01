Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Patrick en Art

Veel fanatieke molloten met mij weten vast nog goed voor de geest te halen hoe Patrick Stoof en Art Rooijakkers, toen nog kandidaat, in 2011 samen door dik en dun gingen. Ze waren onafscheidelijk. Deelden informatie. Werden vrienden. Tot de finale aan toe trokken ze samen op als beste maatjes, als broers. Gelukkig voor Art wist hij op het laatste moment Patrick te ontmaskeren als mol en trapte hij toch niet helemaal in het spelletje dat Patrick met hem speelde, maar het scheelde niet veel.

Vriend of vijand

Waarom we deze trip down memorylane maken? Nou, de manier waarop Sahil en Thomas in aflevering 3 naar elkaar toetrekken, heeft er alles van weg om een potentiële Art en Patrick-situatie te worden. Eén van hen zou dan de mol zijn die een loopje neemt met de ander. Thomas heeft het met Hila over zijn half vriend, half vijand. “Ik heb een paar nachtjes met hem op de kamer geslapen en het is een superlieve jongen. Hij is superslim, in hoe hij doet, en hij weet alles. Maar hij zit zo opzichtig te mollen de hele tijd.”

Tunnelvisie

In een biecht (wanneer de kandidaat even alleen is met de camera), geeft Thomas toe in een tunnelvisie te zitten als het om Sahil gaat. Terug in het gesprek met Hila ploft uitgerekend Sahil ineens bij de twee aan tafel. “Heb ik iets gemist?”, vraagt hij. “We hadden het over jou", zegt Hila direct. “Leuke dingen, hoop ik?”, vraagt Sahil, en daarmee valt het gesprek weg.

Verborgen vriendschap

Het volgende wat we horen is de stem van Sahil als in een biecht, maar we zien nog wat beelden van de drie aan tafel. “Ik voel nog het meest een band met Thomas. Maar Thomas is ook mijn mol", zegt hij. “Ik weet dus niet hoe slim dat is. En ja, alles wat Thomas me zegt, geloof ik geen zak van. Dat ik denk: ik vind je een hele aardige guy, maar ik geloof je gewoon niet.” Het gesprek aan tafel met de drie gaat weer even verder. En niet over zomaar iemand, maar over mijn mol, Arno!

Ze hebben het over zijn actie van de vorige aflevering met de gouden ballonnen, maar ook over hoe hij in deze aflevering er met één bal voor zorgde dat er ook weer €250,- verdween uit de pot. Sahil drukt ons op het hart om Arno niet zomaar weg te strepen als mol. Hà, zover was ik ook al, Sahil. Maar daar kom ik zo nog even op terug.

Wederzijds

Ze keuvelen verder, maar wij switchen weer naar een biecht met Thomas. “Ik mag geen tunnelvisie hebben, ik mag geen tunnelvisie hebben.. Maar toch ben ik er 100% van overtuigd dat Sahil de mol is. En desondanks kan ik het zo goed met hem vinden, het is zo'n superlieve jongen.”

Romatiek

Zit ik naar Boer zoekt vrouw of B&B vol liefde te kijken? De liefde spat van het scherm! Zouden Sahil en Thomas het met zijn tweeën gaan redden tot de finale, stemmend op elkaar, en dat één van hen dan de mol blijkt te zijn? Het lijkt me heerlijk. Behalve dan dat mijn Arno-intuïtie me dan in de steek heeft gelaten.. Afijn.

Exit Welmoed

Zou Welmoed ervan balen dat zij en Kim-Lian, goed als ze zijn, kozen voor het geld in de laatste opdracht? Of misschien baalt Kim-Lian nog wel meer, want ook zij eindigde dus met geen enkele troef, terwijl Hila haar allesvernietigende zwarte vrijstelling gelijk al ingezet heeft. Kim-Lian had er de komende afleveringen nog veel aan kunnen hebben.

Naïef? Of slimme truc?

Tot slot, Arno, een tip: mocht je kandidaat zijn, zet dan nooit gelijk je vrijstelling in als er ook een zwarte vrijstelling in het spel komt. Al leek hem dat, toen hij dus tóch zijn scherm te zien kreeg bij de executie, helemaal niet te deren. Koele kikker, of was hij al zeker van zijn groene scherm omdat hij de mol is? En hoe handig is het voor hem om Sahil dan ook een vrijstelling te gunnen, nu iedereen op Sahil zit en daarmee de aandacht van Arno als mol afleidt?

Hoezo, altijd bereikbaar?

Hoe zit het inmiddels eigenlijk met de telefoon die Welmoed moest bewaken met haar leven? “Vanaf nu moeten jullie altijd bereikbaar zijn", zei presentator Rik nog zo. Maar niet alleen ging de telefoon deze aflevering helemaal niet af, ook is Welmoed nu vertrokken zonder dat we weten wie nu de telefoon heeft. Het blijft een bijzonder spel...