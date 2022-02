‘WIDM’-blog: “Het lijkt haast wel een gezellig schoolkamp!”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

De standaard ingrediënten voor een schoolkamp zijn (naar mijn idee) een boel gelach, een begeleider die af en toe roet in het eten komt gooien, competitieve spelletjes spelen, iemand die te laat is voor het ontbijt, iemand uit de groep die toch naar huis gaat in plaats van nog een nachtje blijven en bovenal: een onwijs fijne groepssfeer. Voor elkaar klaarstaan, elkaar aanmoedigen. Klinkt dit bekend? Dat kan kloppen: de aflevering van Wie is de mol? van dit weekend had het allemaal.

Herders

Je zou bijna vergeten dat er één saboteur in hun midden is, want wat hadden Thomas, Kim-Lian, Fresia, Everon en Laetitia het gezellig met zijn vijven. Dat begon al bij het hoeden van de geiten, ehhh, schapen. Kim-Lian die zich ontpopte tot een ware herder, of dat stiekem altijd al was (hoe wist ze anders dat ze die afleveringen iets met dieren gingen doen?). Ze hoedde de schaapjes braaf van hok naar hok en wat hadden zij en de andere kandidaten er een lol in. Succesvol was het alleen niet: voor het eerst dit seizoen kwam het zelfs tot mingeld in een groepsopdracht. Ruim 800 euro moest ingeleverd worden bij Rik. Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog, toch Fresia?

Verkeerd gefocust

De lol zette door bij het spotten van de Milly's en Molly's. Iedere molloot voelde natuurlijk aan zijn water dat de mol ergens in deze opdracht zijn vertoon zou maken en jawel: de groep dubbel van het lachen toen Rik vertelde dat de mol vlák achter het bootje met de kandidaten langs voer. Ik zal je gelijk de moeite besparen voordat je alles terug gaat kijken: de programmamakers hebben de mol voor de kijkers thuis natuurlijk niet in beeld gebracht.

Ieder voor zich. Toch?

En toen was het tijd voor de test. Maar niet voordat de kandidaten het tegen elkaar opnamen om zo snel mogelijk bij de testtafeltjes te zijn. Maar zelfs tóen, toen het zó duidelijk ieder voor zich was, klonken de kandidaten haast als een team. “Niet opgeven Lae!”, riep Kim. “Lekker bezig Thomas”, zei Laetitia toen hij als eerste de tweede deelopdracht af had. Ze lijken wel een klas op een schoolkamp die de scoutingwedstrijd moet winnen van de rivaal-basisschool!

Het enige moment dat niet in dit straatje paste was Kim-Lian die vroeg om extra kogels. “Krekelgeluidjes. Blijkbaar is het toch echt ieder voor zich nu...”, zegt ze sip tegen de camera. Ja, Kim, vind je het gek? Het is al te zot voor woorden dat jullie allemaal zelfs zó lief zijn voor elkaar dat je elkaars handen vasthoudt tijdens de executie, terwijl één iemand de boel bedonderd waar jullie bijstaan.

Wolf in schaapskleren

Maar wie dat is? Ik moet je het antwoord verschuldigd blijven. Deze week voerden individuele opdrachten de boventoon dus is het lastig te zeggen wie er aan het mollen was en wie niet. Maar mijn gevoel zegt mij dat Everon misschien toch echt de wolf in schaapskleren blijkt. Laetitia ging naar huis nadat zij all-in gegaan is op Kim-Lian, terwijl Everon, die ook op Kim zit, wel door kon naar de volgende ronde... Zou het dan toch?