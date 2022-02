‘WIDM’-blog: “Je zou bijna zelf ook een traantje wegpinken”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Er is iets geks aan de hand dit seizoen. Los van hoe Kim-Lian liegt waar iedereen bijstaat om te testen hoe haar medekandidaten reageren, lijkt er een groot verschil te bestaan tussen wie er door de kandidaten verdacht wordt in het spel en wie de kijkers thuis verdenken.

Goedzak

Everon lijkt voor de kijkers namelijk de goedzak van de groep. Toen Glen Faria al in de tweede aflevering naar huis moest, nam Everon de rol van knuffelbeer over. In zijn momenten alleen met de camera zien we vaak pure emotie bij hem. Van het verraad van Thomas tijdens de opdracht waar vrijstellingen te verdienen waren tot hoe gaaf hij het schieten met peil en boog vond. Altijd lijkt hij oprecht onwijs te genieten van alles in dit spel.

Deze aflevering schoot hij zelfs even vol toen hij zijn groene scherm zag. Zo'n puur moment, dat kun je niet faken toch? Ik pinkte er zelf bijna een traantje van weg. Eerder hoorden we hem vertellen dat hij nog niet zo zeker was van zijn zaak en zijn gevoel leek te kloppen: hij zette in Kim-Lian en Sahil. Die laatste bleek niet de mol. Hij kreeg een rood scherm en kon, met vrijstelling op zak (!), zijn spullen pakken.

Schok

Tot grote schok van Kim-Lian, Thomas en Everon, want allemaal hebben zij een groot deel van hun vragen beantwoord alsof Sahil de mol was. Natuurlijk is het zo dat er in een test toevalstreffers zitten. Wie op de vraag ‘Zat de mol tijdens de eerste opdracht op bij groep ‘fort’ of bij groep ‘suppen’’ antwoordt: ‘bij groep suppen’, geeft daarmee bijvoorbeeld aan dat of Kim-Lian, of Thomas, of Sahil de mol is. Een vrij grote kans dus dat een kandidaat zo'n vraag, hoewel hij of zij misschien een andere mol in gedachten heeft, toch goed beantwoordt.

Misschien moeten we daarom eens verder kijken, bijvoorbeeld naar de kandidaat waarvan we níet nadrukkelijk hoorden dat ze op Sahil zat: Fresia.

Geen toeval

Fresia zit al sinds het begin op Everon, vertelt ze. Natuurlijk zal ze meer hebben gespreid in het begin en focust ze steeds meer op Everon, maar het blijft opvallend. Als jij week na week antwoorden in blijft vullen op Everon, ga je het op een gegeven moment niet meer redden met toevalstreffers. Dan blijven er twee opties over: óf Everon is de liefste, fanatiekste en daarmee meest geveinsde mol óóit, óf Fresia is zelf de mol.

Beide bizar

Ik weet niet welke optie ik moeilijker te geloven vind. Fresia lijkt zó vaak oprecht gefrustreerd als haar medekandidaten bewust opdrachten aan het saboteren zijn. Maar ja, tegelijkertijd líjkt ze fanatieker dan ze is. Zo vindt ze bijvoorbeeld geen enkele sleutel in het fort en raast ze vooral hard in het rond op haar jetski, zonder dat we zien of ze de juiste boeien op de juiste plekken hangt.

Als Everon de mol is, vreet ik mijn schoen op. Hij speelt het dan al heel het seizoen verrassend goed. Hij is gepassioneerd, doet zijn best en zijn biechten lijken zó echt dat het haast niet gelogen kan zijn. Ikzelf en veel andere kijkers met mij zien hem als de lieverd, het schatje van de groep. Tegelijkertijd wordt hij in het spel flink wel verdacht door Fresia en Kim-Lian. Zou het dan toch? Zien zij iets wat wij niet zien of te zien krijgen?

Finalisten

Misschien zijn het wel de drie finalisten. Everon als mol, Kim ‘Nepmol’-Lian als meest verdachte kandidaat van Nederland en Fresia als fanatiekeling.. Als Everon het is, heeft hij wel de meest briljante molactie ooit gepulled: als hij het is verdwijnt er, omdat Glen Faria hem in de eerste aflevering koos als mede-minst verdachte, na de finale €5000 uit de pot. Wat een bak zou dat zijn!