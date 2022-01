‘WIDM’-blog: “Kan iemand mij uit mijn Arno-tunnelvisie redden?”

Libelle's Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in het seizoen 5, greep het programma haar hart en sinds dien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen 2 keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: Wie is de Mol?

Let op: Spoilers!

Het licht van de groep is naar huis. Knuffelbeer-met-rastahaar Glen Faria, wat hebben we maar kort van je mogen genieten. En wat een dramatische exit ook. Het is al even geleden dat zo vroeg in het seizoen al de eerste kandidaat die zijn scherm ziet bij de executie gelijk ook zijn spullen moest pakken. Ik had hem in ieder geval niet zien aankomen.

Als een blok

Dat komt wellicht omdat ik te druk was met in mijn tunnelvisie wegkwijnen. Als molloot kun je het je eigenlijk niet permitteren en toch is het ook een deel van de charme van de karaktereigenschap (want ja, laten we eerlijk zijn, het is niet langer ‘een hobby’ of ‘vermaak’. Molloot bén je). Want werkelijk vanaf de eerste minuut van de eerste aflevering van dit seizoen houd ik met priemende ogen Arno in de gaten.

Ja, hij is het meest verdacht bevonden door alle kijkers van de livestream in september. Ja, misschien zou hij daarom de mol niet moeten zijn, want dan zou de AVROTROS het publiek haar zin geven en had iedereen gelijk vanaf het begin al de mol ontmaskerd. Maar luister even mee hoe ik in deze tunnel ben beland..

Ik heb je wel door

Al in de eerste aflevering is er een paar keer handig gemonteerd door de programmamakers. Bijvoorbeeld de keren dat Arno in beeld kwam, precies op hem moment dat het woordje ‘mol’ viel. Dat is opvallend, evenals de keer dat Arno bij de pitch-opdracht voor de executie fluisterde “Ik wist het", doelend op dat er nog iets kwam. Maar de manier waarop hij dat zei! Brr, zo verdacht.

Verder was de naam van de eerste aflevering ‘De tijd zal het leren’. Dat slaat in eerste instantie natuurlijk op de opdracht met de zandlopers en de tijd die stil gezet moest worden. Maar wie verder kijkt (ik, uiteraard, en ook andere molloten) zetten de aflevering op pauze op de tijd waarop de klokken gestopt moesten worden. Dat was 11:22 uur, maar gezien de aflevering uberhaupt maar een uur duurt kijken we naar 11 minuut 22. En wie verschijnt daar in beeld? Juist, Arno.

Potje

Ik zal de overige hints van aflevering 1 even laten voor wat het is want man, wat is er ook veel te bespreken over aflevering 2. De kandidaten keren terug naar het theater waar ze de eerste aflevering afscheid namen van Suzanne. Dit keer om een zeer vermakelijke opdracht tot een goed einde proberen te brengen. Met de nadruk op proberen.

Zoet als honing

Want Arno maakte er een potje van. Hij was de eerste die de kom met honing aan zich voorbij zag komen. En in plaats van even twee seconden logisch nadenken, steekt hij gelijk zijn beide handen vol in de kom met honing. Hij roept nog op naar de anderen om maar één hand te gebruiken, maar al gauw is het einde zoek en zitten alle andere tafels met uit te voeren opdrachten onder de honing. Medekandidaat Thomas merkt terecht op dat Arno uiteraard beter had kunnen oproepen om allemaal de honing over te slaan behalve hijzelf, zodat de schade beperkt zou blijven. Maar ach en wee, de schade is al geleden. Onhandig van Arno? Of gewoon ronduit verdacht?

Spreken is zilver, zwijgen is..

Hij heeft hoe dan ook wel het gevoel iets goed te moeten maken, want bij de ballonprikopdracht doet hij het goed. Hij heeft samen met medekandidaat Everon de taak om op het laatst de gouden ballonnen te prikken en dat gaat best aardig. Over dat goud trouwens: in Arno's voorstelvideo zegt hij iets opvallends. “Ik ben op zoek naar de gouden aanwijzing", zegt hij met bíjna net zoveel rust tussen zijn woorden als dat er sinds dit seizoen ineens tussen de woorden ‘trust’ en ‘nobody’ zit aan het einde van de intromuziek aan het begin van elke aflevering. Laatste goud-aanwijzing: de titel van deze aflevering is ‘Zwijgen’. En we weten allemaal hoe het spreekwoord luidt: spreken is zilver, zwijgen is goud.

Wie redt mij?

Arno is dus op zoek naar een gouden aanwijzing, er is aanwijzing ‘zwijgen-is-goud’, en in deze aflevering graaide hij al in gouden honing naar gouden munten en was hij dus één van de twee kandidaten die prikte naar gouden ballonnen. Wordt dit een terugkerend thema? Of ben ik al te diep afgedwaald in mijn tunnel? In dat geval, kan iemand mij nog redden? De tijd zal het leren...