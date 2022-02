‘WIDM’-blog: “Wat is dit een gemiste kans”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Let op: spoilers!

Laten we het voor ik uitweid over de gemiste kans, even terugblikken op de horror-boodschappenwinkel. Toen Rik uitlegde wat de bedoeling was van het boodschappenspel voelde iedere molloot natuurlijk aan zijn water dat er nog een catch kwam. Een lijstje boodschappen afwerken in een Albanese supermarkt met als enige tegenstander de tijd is niet uitdagend genoeg.

Donker

Dus pats, daar ging het licht uit. Er ontstond een onheilspellende sfeer. Dat onheil kwam snel: er lopen schutters rond met laserguns. Het verdedigingsmechanisme van de kandidaten? Een winkelkar. Met een kwartier op de klok was het de bedoeling om een lijstje met boodschappen af te werken, ieder product met de waarde van een bepaald bedrag, de boodschappen naar de kassa brengen en ‘afrekenen’.

Tijdens de opdracht vielen me een aantal dingen op: Kim-Lian mikte haar kar vol met onnodige zooi, Fresia opereerde met haar kleine gestalte evengoed als een olifant in een porseleinkast en Everon lijkt een dag later het gele shirtje dat Kim-Lian had gescoord tijdens de opdracht te dragen naar de test. Maar dit was allemaal niet zo opvallend als de wijze waarop de schutters in beeld zijn gebracht.

Zijn dat wie ik denk dat het zijn?

Doorgaans worden zulke ‘pionnen’ in opdrachten bijna niet in beeld gebracht. Of je ziet alleen het pistool, of alleen het vest. Maar dit keer kon je zien of het mannen waren of vrouwen, kon je duidelijke silhoutten ontdekken en uiteindelijk denk ik dat ik drie verschillende personen kon onderscheiden. So far nog niet zoveel bijzonders, maar al snel hoorden we de omroep van de winkel verschillende boodschappen uitspreken met daarin de namen van afgevallen kandidaten verwerkt. Het zette me op een spoor... En Fresia kennelijk ook.

Ik sprak net naar mijn medekijkers uit dat het zó maar eens kon zijn dat de oud-kandidaten de schutters waren, toen Fresia en Everon op hetzelfde idee kwamen. Ik werd nog eens in mijn idee gesterkt toen ik hoorde dat er in de volgende opdracht, die me overigens supervet leek om zelf te mogen doen, vijf onbekende rollen ontdekt moesten worden. Vijf rollen, drie schutters.. Dat maakt acht, precies het aantal afgevallen kandidaten!

Teleurstelling

Met hooggespannen verwachtingen en met “Ik zei het toch!” op het puntje van mijn tong begon de spionageopdracht. Ik kon mijn teleurstelling maar moeilijk verbergen toen een paar minuten later bleek dat de vijf nog te identificeren rollen tóch niet gespeeld werden door de afgevallen kandidaten... Wat een gemiste kans!

Ik hoop al tijden dat afgevallen kandidaten sooner or later ‘handlangers’ worden van de mol en een rentree zouden maken in het spel. Maar tot nu toe was Ron Boszhard de enige kandidaat die, afgezien van het jubileumseizoen vorig jaar, daadwerkelijk terugkeerde in het programma. Niet dat hij toen een échte kans kreeg, de kandidaten kozen destijds voor hun eigen belang over dat van Ron, maar alsnog. Zo'n voorzetje als in 2018 zou toch verder uitgebreid moeten kunnen worden om de afgevallen kandidaten wél een grotere rol te geven? Zeker dit seizoen was het een logische keuze geweest, zeker omdat alle kandidaten toch in Albanië verbleven tot de ontknoping om spoilers te voorkomen.

Veel vragen, weinig antwoorden

Sowieso blijven er nog altijd veel vragen over bepaalde keuzes die de programmamakers dit seizoen hebben gemaakt, naast dat we het antwoord op die éne vraag ook nog steeds niet weten: het haast Squid game-achtige begin van het seizoen, überhaupt het gemaskerde bal als ontknoping, het gegeven dat er 11 deelnemers zijn dit jaar in plaats van 10, de betrekking van het publiek in dit seizoen waardoor er nog altijd 5000 euro uit de pot kan verdwijnen als Everon de mol blijkt te zijn. En, als klap op de vuurpijl: de finale-aflevering van gisteren eindigde niet met het traditionele shot van de drie finalisten, de presentator er tegenover, die zegt: “Wie is de mol?” waarop hij in de camera kijkt en zegt: “Dat ziet u volgende week”. Zoveel vragen en nog zo weinig antwoorden.. Fingers crossed dat het volgende week bij de ontknoping allemaal duidelijk wordt!