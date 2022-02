Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Let op: spoilers!

Schaamteloos

BIEP! “Strandstoel.” BIEP! “Jaha, strandstoel!” In een deuk lag ik om Thomas ‘Toto’ van Luyn, die de hele ‘graaf de step op en race naar Rik voor gin-tonics'-opdracht alleen maar poten van strandstoelen scande en werkelijk niks nuttigs vond. In het Nederlands kletste hij tegen de mensen op die bedjes: alsof zij wisten waar hij naar op zoek was.

Ik weet niet goed wat erger is: dat, of Everon die schaamteloos een oudere dame van haar strandbedje dirigeerde omdat er iets onder móest liggen. En hoewel een lief jochie hem nog hielp graven, vond hij daar geen enkel onderdeel van de stepjes. Arme vrouw, zo bruut uit haar rustige middagje op het strand van Durrës gehaald.

Magisch tapijt

Over verstoorde rust gesproken: ook in het dorpje Gjirokastër zetten Kim-Lian, Everon, Fresia en Thomas de boel flink op stelten. Zogenaamd wilden zij het wereldrecord tapijtleggen verbreken en zonder schaamte vroegen ze iedereen het tapijt -eehm, hemd- van het lijf. Alle winkels werden leeg geleend, huizen werden kaalgeplukt, allemaal om maar zoveel mogelijk straat te bedekken met stof.

Het werd een heuse toeristische attractie: meer dan eens drapeerden dames zichzelf over de tapijtenstraat heen voor een kiekje voor Instagram en kinderen zagen hun kans schoon on eens flink de handen uit de mouwen te steken voor de gekke Nederlanders en hun wilde plannen.

Helpende handjes

Helemaal vlekkeloos ging dat niet. Het idee was dat de kandidaten de tapijten volledig dekkend over de straat verspreidden: niet één steen of tegel mocht nog te zien zijn. Maar door het enthousiasme van hun vele toeschouwers verschoof er soms her en der een kleed waardoor dat tóch het geval was. Of deed de mol dat misschien stiekem? Gelukkig kwam het uiteindelijk allemaal goed en kunnen de kandidaten tevreden terugkijken op de opdracht.

Thomas als presentator?

Ikzelf kijk wat minder tevreden terug op de aflevering, want wát jammer dat Thomas naar huis ging. Niet dat ik zelf nog dacht dat hij de mol was, maar omdat ik hem een geweldig leuke kandidaat vond die ik graag had zien schitteren in de finale. Enige steun haal ik uit de lobby die is ontstaan online om Thomas het programma te laten gaan presenteren, in het geval dat Rik zou afhaken. Wat zou dat genieten zijn!

Zekerheidje

Wie ik denk dat de mol is? Ik zet al tijden mijn punten niet meer in in de app, want ik ging zo dramatisch slecht in de ranglijsten dat het gewoon gênant werd. Het enige wat ik zeker denk te weten is dat Fresia het niet is: Kim-Lian en Everon vullen al te lang de test enkel op elkaar in. Dat kan haast niks anders betekenen dan dat één van hen de mol is en dat de ander diegene ontmaskerd heeft. Fresia is (denk ik) alleen doorgegaan omdat Thomas de test (jammer genoeg) kennelijk nóg slechter maakte dan zij.

Volgende week wordt de finale gespeeld. Zoals altijd zal die aflevering eindigen met Rik die zegt: “Wie is.... de mol?” waarna hij in de camera kijkt en droogjes meldt: “Dat ziet u volgende week.” En net zoals ieder jaar zal ik daar, ook al weet ik dat het gaat gebeuren, weer teleurgesteld door zijn. Maar stiekem is het misschien wel fijn. Zo heb ik tenminste één zekerheidje in een programma waarin verder niks is wat het lijkt...