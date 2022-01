‘WIDM’-blog: “Zijn ze wel helemaal goed bij hun hoofd?”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Let op: spoilers!

Hoogtevrees

Meer dan eens heb ik me de afgelopen jaren afgevraagd of de programmamakers van Wie is de mol? wel helemaal goed bij hun hoofd zijn. Dat bereikte gisteren een nieuw hoogtepunt, letterlijk. Niet alleen moest er een eindeloze trap beklommen worden om vervolgens te abseilen van een flat of iets anders engs. Nee, dit keer kregen de kandidaten de mogelijkheid om er nóg een schepje bovenop te doen.

Niet goed snik

Je kon “gewoon” naar beneden getakeld worden, in een zittende positie, óf op zijn kop naar beneden gelaten worden. Op zijn kop! Vanaf tientallen meters hoog! Zijn ze niet goed snik? En ook nog eens zonder dat je zeker weet wat er na de afdaling op je wacht: geld, jokers of misschien wel niets?

Head first

Dat zo'n opdracht bedacht wordt vond ik al bijzonder, maar interessanter (of eigenlijk absurder) werd het nog toen álle kandidaten ervoor kozen om head first aan een kabel door het gat begeleid te worden en de hele afdaling op zijn kop te bungelen. Iedere groep heeft altijd wel een paar waaghalzen, maar dat ze nu stuk voor stuk dachten “joh, ik vind het wel prima om de dood in de ogen te kijken”, is een unicum. Was het de adrenalinerush? Of waren ze aan het ijlen door de hoogte van de toren?

Met rood aangelopen koppies maar met een glimlach van oor tot oor zetten ze uiteindelijk hun voeten aan de grond. Sommigen leken haast een beetje doorgedraaid, zo blij. Maar ja, ze hadden net weet ik hoe lang op zijn kop gehangen. Brrr, zo'n afdaling, op zijn kop... Ik kan er met mijn hoofd niet bij.

Goodbye Arno

Waar ik overigens ook niet bij kan met mijn hoofd: mijn mol is eruit. Ik zit natuurlijk al sinds moment één op Arno. Journalist Arno, met zijn stylish voorkomen en immer serieuze blik. Een rood scherm. Man... Dat een mol blind is wist ik, maar dat ík zo blind was?

Wie dan wel?

De komende tijd ga ik me maar eens beraden op wie er dan wel de mol zou zijn. Zou Laetitia het zijn? Al een tijd staat zij op de tweede plek op mijn lijst. Weliswaar op een kilometer afstand van Arno, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij sprak zelf nog treffend over Laetitia: “Ze kan mij met haar ontwapenende opera-looks alles wijs maken.” Is de roodharige schone de reden dat mijn mol moest vertrekken?

Stemgeluid

De aanwijzingen zijn er naar mijn idee: ze gedraagt zich naïef en fanatiek. Ze lijkt heel open en oprecht, maar tegelijkertijd heb ik het idee dat ik haar als kijker helemaal niet kan doorgronden. Heeft ze niet, figuurlijk gezien, een masker op? Drie afleveringstitels gingen tot nu toe over geluid: Aflevering 2 was ‘Zwijgen’, toen kwam ‘Nietszeggend’ en de aflevering van dit weekend heette ‘Stemmen’. Laetitia's stemgeluid is natuurlijk haar werk. Om nog niet te spreken over de grote hoeveelheid klassieke en opera-achtige muziek er dit seizoen op de achtergrond speelt.

Maar ja, ook voor Kim-Lian is haar stem haar werk. Als zangeres, maar ook als stemactrice. Net als bij Laetitia lijkt ook bij Kim-Lian haar fanatisme aardig geveinsd. Want hoe oprecht is het als je je ‘ik ben niet de mol’-imago wil bevestigen door te zorgen voor geld in de pot, maar dat tegelijkertijd met slechts luttele bedragen doet én ronduit geld achterhoudt zonder duidelijke reden?

Stuurloos

In napraat-programma Moltalk zag ik overigens dat Laetitia het minst verdacht wordt door de kijkers. Ik zal er wat haar betreft dus wel weer naast zitten. Of is ze zó'n goede mol, dat ze iedereen om de tuin leidt? En ben ik één van de kennelijk weinigen die haar wél doorheeft? Of is het misschien toch Kim-Lian? Ik ben even reddeloos verloren nu Arno naar huis is. Misschien moet ik alle afleveringen maar nog eens gaan kijken, want niets is wat het lijkt...