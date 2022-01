‘WIDM’-blog: “Zou er dit jaar überhaupt een mol zijn?”

Libelle’s Mirna is al zolang ze zich kan herinneren molloot. Hoewel ze er nog weinig van begreep toen ze destijds als 6-jarig meisje instapte in seizoen 5, greep het programma haar hart en sindsdien is er geen houden meer aan. Ieder jaar kijkt ze alle afleveringen twee keer, pluist alle hints uit en pent fanatiek mee in haar molboekje. Ze heeft pas rust als ze het antwoord weet op die éne vraag: wie is de mol?

Let op: spoilers!

Er werd enthousiast gegraven, flink gewaterfietst, eindeloos gesjouwd met loodzware beelden en vooral heel veel gezweet: het was een fysiek uitdagende aflevering, zo leek het. Misschien is het ook wel de oerkracht die daarvoor nodig was die maakte dat alle kandidaten bloedfanatiek waren deze aflevering.

Work it

Van Sahil en Kim-Lian die van hun fietssup in het water sprongen om zoveel mogelijk zwanen te verzamelen tot Fresia die met bebloede knieën nog beelden versleepte terwijl die minstens net zoveel wogen als zijzelf. Thomas trapte zich een ongeluk in zijn eentje op jacht naar geld en Everon riep vooral de longen uit zijn lijf van frustratie.

Modderbad

Toegegeven, er waren ook minder fanatieke momenten. Kim-Lian bijvoorbeeld, die een lekker modderbad nam, of toen zij vooral aanstuurde tijden de beeldenopdracht in plaats van zelf te sjouwen. Ook ons Sahil is, zoals vaker, niet de meest energieke schakel gebleken. Maar echte molacties? Ik heb ze deze aflevering nauwelijks gezien.

One love

Sowieso valt het me op dat de groep echt één geheel is. Ze zijn vrienden geworden, zijn trots op elkaar, kunnen ruziën als broers en zussen maar hebben het aan het einde van de dag toch beregezellig in de bus. Penningmeester Hila schetste het mooi toen ze na haar rode scherm moest vertrekken: “Ik hou van jullie, zoveel zelfs, dat ik zelfs van de mol hou.”

Help mij

Ik heb nog veel vragen, maar één ding is me wel duidelijk: de programmamakers hebben dit jaar erg hun best gedaan om de kijkers in het duister te laten tasten. De ‘follow the money’-theorie kan met het afvallen van Hila de prullenbak in, alle kandidaten verdenken iemand anders en ook de moltelefoon schept meer chaos dan aanwijzingen.

Strohalm

De enige strohalm die ik nog heb zijn alle subtiele verwijzingen dit seizoen naar opera, muziek of stemgeluid. Ook deze aflevering weer was Laetitia als eerste te vinden in het amfitheater en stond in de eerste opdracht het Zwanenmeer centraal. Daar leerden we ook nog eens dat Laetitia vaak in zichzelf praat; weer een lijntje naar muziek en stemmen, waar ook de eerste 4 afleveringstitels mee te maken hadden. Maar of dit echt een steady aanwijzing is naar Laetitia als mol? Ik durf het niet te zeggen...