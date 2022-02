Pathé heeft vrijdag laten weten dat de grote ontknoping op vijf maart live zal worden vertoond in 25 bioscopen.

Waar is de finale te zien?

Mocht het je wat lijken om de finale op het witte doek te zien, dan kun je terecht in vestigingen in onder andere Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Den Haag, Breda, Groningen en Maastricht. Wees er wel snel bij, want de kaartverkoop is al gestart.

Publiek welkom bij ontknoping

Ook bij de finale is dit jaar weer publiek welkom. De afgelopen jaren was dit niet zo vanwege de coronapandemie, maar dit jaar kunnen een aantal genodigden, waaronder leden van AVROTROS, weer bij het slot in Theater Rode Hoed de grote ontknoping meemaken.

Bron: Pathe