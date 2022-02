Wie is de mol? Beeld WIDM 26-02-2022

WIDM-kijkers lachen om ongeloofwaardige opdracht tijdens finale

Oh, oh, oh, wat is de op een na laatste aflevering van Wie is de Mol? toch spannend. De twee finalisten en de Mol voeren de laatste opdrachten uit voor het grote slotspektakel van volgende week. Maar de eerste opdracht... Die is niet zo geloofwaardig.

beDRIEgen