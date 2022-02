‘WIDM’-kijkers totaal in de war door déze opdracht

Let op: dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Zoals verwacht is het nieuwe seizoen weer razendspannend. In de halve finale nemen Everon, Fresia, Kim-Lian en Thomas het tegen elkaar op. Wie houdt toch iedereen voor de gek en is de mol? Hoewel dat natuurlijk dé hamvraag is, houden de kijkers op Twitter zich met heel andere dingen bezig.

Carpet Diem

Voor de eerste opdracht reizen de BN’ers af naar Gjirokastër. Dit stadje staat bekend om zijn vloerkleden en is een van de oudste steden van Albanië. De kandidaten krijgen de opdracht om alle straten in hartje centrum Gjirokastër te bedekken met vloerkleden. Daarbij mogen ze gebruik maken van de hulp van de lokale bevolking. Voor iedere meter dat ze bedekken met kleden verdienen ze tien euro. De kandidaten krijgen in totaal drie kwartier de tijd.

Verwarring

Een hele leuke opdracht, vinden de kijkers. Alleen zitten ze na afloop vol verwarring naar de televisie te staren. Thomas, Fresia, Kim-Lian en Everon gaan langs alle winkeltjes op zoek naar kleden en komen iedere keer met hun handen vol terug. Een tikkeltje chaotisch is het wel, maar uiteindelijk liggen de straten vól tapijten. In totaal hebben ze wel 44 meter van de straat weten te bedekken.

Vloerkleden terugbrengen

De kijkers vinden dat erg knap, maar wat ze zich vooral afvragen is wíe al die kleedjes terug gaat brengen. “Ik hoop oprecht dat het productie team heeft mee geholpen om die kleedjes weer netjes bij de lokale bevolking terug te brengen. Anders is deze opdracht echt heel erg verkeerd”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Krijgen ze wel een vergoeding als ze vies zijn geworden? Die mensen verdienen hier wel hun brood mee.” Of we ooit nog antwoord krijgen op deze vraag is helaas niet duidelijk.

Grote finale

Hoe dan ook, de finalisten zijn inmiddels bekend: Fresia, Everon en Kim-Lian. Eén van hen is de mol, één is de winnaar en één is verliezend finalist. Op 5 maart wordt eindelijk bekend wie de boel aan het saboteren was. Tijdens een live-uitzending bij VondelCS in het Amsterdamse Vondelpark maakt de mol zich bekend. Sinds corona is dit de eerste keer dat de finale weer met publiek is. Verder kunnen alle fans de finale ook in de bioscoop zien.

Oké bedankt mensen en om jullie extra te bedanken mogen jullie, allemaal, zelf, je, eigen, kleed terug zoeken! Joe! #widm — Chagenijn (@ChageNijn) 19 februari 2022

Ik hoop oprecht dat het productie team heeft mee geholpen om die kleedjes weer netjes bij de lokale bevolking terug te brengen. Anders is deze opdracht echt heel erg verkeerd. #widm — Muzje (@muzje20) 19 februari 2022

En dan mag nu die stagiair (van de zwaantjes) alle kleedjes weer bij de juiste winkels terug brengen zeker?! #widm pic.twitter.com/XDr93oz4XF — Benji Builderman (@BenjiBuilderman) 19 februari 2022

Snel weg hier?

Bron: Wie is de mol?, Twitter