Wie doet er meer in het huishouden? Doe de quiz

In het kader van Internationale Vrouwendag verdiepte Libelle’s Tara zich vanuit persoonlijke frustratie eens in de wondere wereld van taakverdeling en stuitte op een bijzondere term.

Doe de test

Ook stuitte ze op een interessante test. Want hoe zit het bij jou thuis? De online test hieronder is van de Volkskrant en is speciaal ontwikkeld om erachter te komen bij wie van de twee in de relatie de mentale last het grootst is:

Wie maakt het boodschappenlijstje?

Wie doet de boodschappen in de supermarkt?

Wie bedenkt er wat jullie gaan eten?

Wie kookt er?

Wie verschoont het bed?

Wie doet de was?

Wie bergt de was op?

Wie ruimt de vaatwasmachine het vaakst in?

Wie maakt er 's avonds een rondje door het huis om alles op te ruimen?

Wie maakt de wc en badkamer schoon?

Wie doet de financiën?

Wie stofzuigt er?

Wie blijft er thuis voor de monteur/elektricien?

Indien jullie een schoonmaker hebben: wie communiceert met hem/haar?

Wie bepaalt er wie welk huishoudelijke klusje doet?

Wie brengt de vuilnis weg?

Wie doet het oud papier en glas?

Wie kiest er welke auto gekocht gaat worden?

Wie regelt auto-onderhoud?

Wie maakt de auto schoon?

Wie doet het reparatiewerk? (deurklink etc.)

Wie zorgt voor de tuin?

Wie ruimt de garage en de schuur op?

Wie zorgt er voor de huisdieren?

De volgende vragen gaan over kinderen:Wie heeft contact met de crèche over uren/ziekte van de kinderen?

Wie weet er waar iedereen van het gezin is op ieder moment van de dag?

Wie regelt de oppas als jullie een avondje weg willen?

Wie heeft er meer tijd met de kinderen alleen?

Wie houdt de afspraken bij de dokter en tandarts bij?

Wie gaat er mee naar de afspraak van de dokter/tandarts?

Wie koopt de kleren van de kinderen?

Wie houdt de kledingkast van de kinderen netjes?

Wie brengt de kinderen naar bed?

Wie haalt de kinderen uit bed en kleedt ze aan?

Wie koopt de verjaardagscadeautjes voor de kinderen en de vriendjes van kinderen?

Wie plant verjaardagsfeestjes van de kinderen?

Wie brengt de kinderen naar school en naar afspraakjes?

Wie let er op de hygiëne van de kinderen?

Wie onderhoudt contact met de leraar op school?

Wie maakt sociale afspraken met vriendjes en vriendinnetjes?

Wie pakt de spullen voor de kinderen als jullie op pad gaan?

Bron: De Volkskrant