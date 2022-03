‘Wie is de mol?’-fans opgelet: híer kun je de Vlaamse editie kijken

Want er zijn genoeg redenen om de Vlaamse versie van dit populaire programma een kans te geven.

Onbekenden

Stiekem is de Belgische nog leuker dan de Nederlandse. Waarom? Producenten in Nederland hebben er een handje van om van alle programma’s een VIP-editie te maken: Wie is de Mol?, Expeditie Robinson, Temptation Island en zelfs First Dates werd opeens met bekende Nederlanders gemaakt. In België moeten ze daar (gelukkig!) niets van weten. Iedereen mag meedoen: van een shopmanager en een lerares tot een horeca-uitbater en een logopediste.

Terugkijken

Heel moeilijk is het niet om de Vlaamse editie te kijken. “De mol België start zondag 20 maart met haar tiende seizoen”, vertelt een woordvoerder aan Televizier. “Deze afleveringen zijn ondanks eerdere berichten ook voor alle Nederlanders te zien op GoPlay. Daarnaast zijn de afleveringen ook wekelijks vanaf maandagavond te zien op NPO Start.”

PRIMEURTJE!!! NPO:



Kandidaten De mol

Benieuwd naar de kandidaten? De tien Vlamingen die in het tiende seizoen meedoen aan het avontuur van hun leven zijn deze week al bekendgemaakt. Bekijk snel de video hieronder:

Bron: Televizier, YouTube