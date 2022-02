Wie is Yvonne Coldeweijer van juicechannel Life of Yvonne?

Geruchten (en feiten) waar traditionele media twee keer over na moeten denken voor ze hun vingers eraan branden, worden vaak zonder pardon gepubliceerd op juicechannels. Yvonne Coldeweijer runt zo’n kanaal onder de naam Life of Yvonne.

De ‘tea’ over Yvonne Coldeweijer

Yvonne Coldeweijer is geen onbekende in Hillywood. Tussen 2010 en 2013 werd ze bij het grote publiek bekend als Keet!, nadat ze eerder een poging deed om het nieuwe groepslid van K3 te worden. Als Keet! bracht ze verschillende nummers uit. Verder is haar cv aardig uitgebreid: ze speelde in musicals (Wicked, The Little Mermaid) en films, nam tussendoor nog een duet op met Thomas Berge, presenteerde een blauwe maandag Camping life en deed zelfs mee aan Wie is de Mol? in 2017.

Veel ‘tea’, zoals dat wordt genoemd, over Yvonne zelf is er niet. Haar bekendste ex is Ben Saunders, winnaar van de eerste editie van The voice of Holland. Zij kwamen vlak na zijn winst in het programma bij elkaar, maar na anderhalf jaar was het over.

De carrière van Ben verliep niet zo goed als gehoopt, terwijl het Yvonne wel voor de wind ging. “Als vrouw vind ik het sexy om tegen een man op te kijken. Dat is ook waarom je hem wilt. Voor mannen werkt dat anders”, zei ze in een interview met Beau Monde.

Ben ging vaak uit en dronk veel om ‘zijn gevoel te verdoven’. “Dat voelde niet goed, ik dacht: ben je nou zo aan het veranderen of is dit wie jij echt bent?”

Alberta Verlinde

Op een gegeven moment maakte Yvonne de overstap naar de online wereld. Het openen van haar YouTube-kanaal Life of Yvonne begon vrij onschuldig met video’s over beauty en haar leven. Nadat ze even vertrok van YouTube om in december 2020 terug te keren, besloot Yvonne van koers te veranderen door roddels (‘juice’) te verspreiden. Ze noemt zichzelf ook weleens gekscherend Alberta Verlinde. Op wie die naam gebaseerd is, hoeven we je waarschijnlijk niet uit te leggen.

Van de relatieperikelen van André Hazes tot het vermeende seksueel grensoverschrijdende gedrag van Marco Borsato, Ali B en consorten: geen gerucht of schandaal kan met de opkomst van juicekanalen in de doofpot blijven. De juice wordt gedeeld via apps als Instagram en Telegram, maar ook via uitgebreide video’s op YouTube.

