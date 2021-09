Wijnfluencer gezocht: je kunt wijn drinken én ervoor betaald krijgen!

Wijn drinken en ervoor betaald krijgen: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar tóch is het de realiteit. De wijnregio Rueda is namelijk op zoek naar een heuse ‘Rueda winefluencer’ die heel veel wijn wil ontvangen, €5.000 én een verzorgde wijnreis naar Spanje.

Het Spaanse wijngebied Rueda is op zoek naar iemand die het wijngebied in 2022 wil vertegenwoordigen op social media. In ruil hiervoor krijg je dus een winefluencer-pakket (met heel veel wijn), ontvang je een flink geldgedrag en vlieg je naar Spanje voor een heerlijk wijnreisje.

Wijnstreek Rueda

Als echte wijnliefhebber hoeven we je dit vast niet te vertellen, maar Rueda is een uitgestrekte wijnstreek in het binnenland van Spanje. Verdejo wijn wordt gemaakt van de gelijknamige druif en is ontzettend populair vanwege de heerlijk sappige en fruitige smaak. Volgens sommeliers zijn er maar weinig mensen die wijnen uit Rueda niet lekker vinden.

Zó kun je meedoen

Lijkt het jou wel wat om binnenkort een bezoekje te brengen aan Rueda? Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op het baantje als wijnfluencer is tussen 20 t/m 24 september je liefde voor Rueda-wijnen te delen op je Instagram-account. Je mag helemaal zelf bepalen wat voor soort content je plaatst, maar hoe meer posts, hoe groter je kansen zijn. Tag @ruedawijnen in je posts en gebruik de hashtag #TasteRueda. Ook moet je het Instagram-account van @ruedawijnen volgen. Een vakjury zal vervolgens beoordelen welke content er het meest uitspringt en wie dus dé wijnfluencer van Rueda mag worden.

Bron: FavorFlav