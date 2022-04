Wil je hebben: deze wijnkoeler-rugzak mét kraantje van Hema

HEMA heeft er eentje in het assortiment en die wil je hebben!

Wijnkoeler-rugzak van HEMA

Met deze wijnkoeler-rugzak maak je altijd en overal de blits (en vrienden waarschijnlijk), maar al helemaal op Koningsdag! Want daar heeft het exemplaar van HEMA precies de juiste looks voor. Hij is namelijk rood, wit, blauw én oranje gestreept.

Drie liter wijn

In deze vrolijk gestreepte rugzak past maar liefst drie liter wijn. HEMA verkoopt drie liter bag-in-box wijnen die hier precies in passen. Dankzij de stevige draagbanden komt je alcoholische versnapering niet zomaar op straat terecht.

Hup, onder het kraantje

De rugzak heeft klittenband en aan de bovenkant een kliksluiting. Nog veel belangrijker: achter een van de ritsen aan de zijkant vind je het kraantje! Daaronder kun je een glaasje houden, of - in alcoholische noodgevallen - rechtstreeks met je mond onder hangen. De wijnkoeler-rugzak van HEMA kost € 12,50 en je koopt ’m hier.

Openbaar alcohol drinken

Kleine disclaimer: je mag niet óveral in Nederland openbaar alcohol drinken. Ook tijdens Koningsdag niet. Check altijd even hier waar het in jouw gemeente wel en niet mag.

