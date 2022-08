Wil je lezen: déze opvallende uitspraken van prinses Diana’s voormalig beste vriendin

Weet je nog, het spraakmakende interview dat prinses Diana in 1995 aan BBC gaf? Ze deed een uitspraak die waarschijnlijk niemand ooit nog zal vergeten: “There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.” Het leidde tot een definitieve scheiding tussen haar en prins Charles – eentje die ze eigenlijk nooit heeft gewild, zo blijkt nu.

Prinses Diana wilde helemaal niet van Charles scheiden

Na het roemruchte interview hing Diana huilend met haar vriendin Simone aan de telefoon. Die laatste beweert dat de prinses direct spijt had van haar uitspraken. “Ik wilde helemaal niet van Charles scheiden. Ik heb altijd van hem gehouden,” zou ze volgens Simone hebben gezegd. Toen Diana haar vriendin vroeg wat ze van het interview vond, kreeg ze een eerlijk antwoord. “O, God, je hebt jezelf echt voor schut gezet. Maar niet alleen dat. Heb je stilgestaan bij de kinderen?” Dat had Diana niet.

Naïef, maar met een groot hart

Simone omschrijft haar vriendin tegenover de Britse krant The Telegraph als naïef en emotioneel onderontwikkeld, maar tevens als iemand met een groot hart die de wereld wilde helen en verenigen. Ook haar ondeugende gevoel voor humor kon ze altijd erg waarderen.

Het verdere liefdesleven van prinses Diana

Nadat ze van Charles scheidde, viel Diana voor hartchirurg Hasnat Khan, op wie ze volgens Simone smoorverliefd was. Toch liep het stuk tussen de twee, waarna ze Dodi Fayed ontmoette. Hij was degene met wie ze het auto-ongeluk kreeg dat hen beiden fataal werd.

Duur speelgoed

Onlangs werd overigens de Ford van prinses Diana geveild. De opbrengst? Een slordige €869.000. Het gaat om een zeer uniek exemplaar (mag ook wel voor dat geld): de enige zwarte RS Turbo Serie 1 ter wereld. Bekijk hier een filmpje van haar oude scheurijzer.

Bron: Marie Claire