Wil je niet missen: vanavond spot je een bijzonder spektakel aan de sterrenhemel

Het was een bijzondere maand voor iedereen die gefascineerd is door onze nachtelijke hemel. Vorige maand konden we al genieten van Venus en Jupiter die op het dichtste punt bij elkaar stonden. Een wonderlijke verschijning, waarvan men denkt dat het het fenomeen van de kerstster inspireerde. Rond dezelfde tijd konden we ook nog eens het Noorderlicht zien vanuit ons land.

Uniek tafereel

Deze week komt daar een unieke gewaarwording bij: een planetaire uitlijning. Vijf van de acht planeten, namelijk Jupiter, Mercurius, Venus, Mars en Uranus, lijken dan op één lijn te staan vanaf de aarde. Dat is maar een optische illusie, want in werkelijkheid staan de planeten miljoenen kilometers uit elkaar. De lijn is ook niet loodrecht.

Niet treuzelen

Als je het verschijnsel wilt spotten, moet je vlak na zonsondergang naar het westen kijken. Zorgt dat je goed zicht hebt op de horizon en treuzel niet, want al snel verdwijnen Jupiter en Mercurius met de zon mee achter de horizon. Wil je écht niks missen, dan heb je een verrekijker of telescoop nodig. Jupiter, Mercurius en Mars zijn namelijk goed met het blote oog te zien. Mercurius is twijfelachtig en voor Uranus heb je een hulpmiddel nodig.

Alle planeten op een rij: nog even wachten

Ook de komende dagen kun je de planetaire uitlijning nog zien, maar de beste avond is 28 maart. Daarna zal Jupiter langzaam achter de zon verdwijnen. Overigens gebeurt zo'n uitlijning van planeten wel vaker. In juni 2022 zagen we bijvoorbeeld Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus op een rij. Dat álle planeten vanuit aards oogpunt op één rij komen te staan is ook niet onmogelijk. Wetenschappers hebben berekend dat dat op 6 mei 2492 gaat gebeuren.

