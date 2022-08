Ze noemt ‘m zelf een geluksbom, en dat kunnen wij alleen maar beamen als we naar de foto’s kijken. Birgit Schuurman deelt een fotoreeks van haar zoontje Jimi op Instagram, en die beelden zijn extreem zoet.

Om op te vreten

In een fotoreeks van 6 beelden straalt de liefde en het geluk van mama Birgit en zoontje Jimi af. De twee zitten samen op een terras, en zien er beiden dolgelukkig uit. “Deze is dus echt om op te vreten! Wat een blij beestje en een geluksbom is ie!” schrijft Birgit erbij. Het jongetje kwam op de laatste dag van 2021 ter wereld, en is dus inmiddels ruim 8 maanden oud. Dat pretkoppie belooft nog heel wat voor de toekomst.

Vermenigvuldigen door delen

Zwanger worden was voor Birgit en vriend Sander niet vanzelfsprekend. Ze moesten er heel wat voor over hebben, en bezochten uiteindelijk een fertiliteitsarts om tot dit geluk te komen. Dat Birgit er altijd openhartig over praatte, levert veel dankbare volgers op. Ze krijgt nog regelmatig reacties van vrouwen die dankzij haar ook naar andere opties zoeken, hun menstruatieklachten serieuzer nemen en een fertiliteitskliniek bezoeken. Met als resultaat die oh zo gewenste zwangerschappen. “Dit zijn de momenten dat social media écht social media is. Dat je door te delen vermenigvuldigt. Mensen danken me voor mijn openheid en eerlijkheid , en dat is super lief, maar ik vind t alleen maar normaal,” zo reageert Birgit op de vele reacties die ze krijgt.

Bron: Instagram