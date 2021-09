Wil je zien: eerste beelden van Martien Meilands acteerdebuut in Sinterklaasfilm

Voor De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje doet de kasteelheer een oproep aan aan zijn inner Brad Pitt. Alhoewel, Martien blijft erg dicht bij zichzelf met zijn nieuwe rol.

Kasteelheer

Hij speelt namelijk - jawel - een kasteelheer in de film. Jean-Claude, welteverstaan. Met zijn eigen chateau-ervaring zal dat hem niet onnatuurlijk afgaan. Dat blijkt ook wel. In zijn rol heeft Martien, naar eigen zeggen, Jean-Claude en zichzelf gemengd tot één personage. “Een ensemble”, noemt hij het in een interview tijdens de opnames. En hij geniet ervan. “Ik zit er helemaal in", aldus de kasteelheer.

Chateauwaardige outfit

Dat blijkt ook wel uit de eerste beelden die naar buiten zijn gebracht door Shownieuws. In het fragment is te zien hoe Martien, inclusief grote snor en naar eigen zeggen ‘helemaal chateauwaardige outfit’, een paar snauwen uitdeelt. En dat kan hij wel!

Claire

Vanaf 6 oktober is de film in de bioscoop te zien. En het leuke is: kleine Claire weet nog van niets. “Dat is natuurlijk heel bijzonder als straks het moment daar is dat de bioscoopfilm daadwerkelijk gaat draaien", zegt Martien verheugd in een interview. Hij kijkt uit naar het moment dat hij met zijn kleinkind in de zaal zit. “Dan ben ik benieuwd hoe zij gaat reageren.”

Bron: Shownieuws.