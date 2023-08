Wil je zien: Kim Feenstra biedt zwangere Shylena (19) een bijzondere fotoshoot aan in ‘Vier handen op één buik’

De 19-jarige Shylena heeft het niet makkelijk. Waar ze eerder kampte met een verslaving, was haar vriend vervolgens niet blij met een onverwachte zwangerschap. Daardoor werd ze gedwongen te kiezen tussen haar baby of haar vriend. Na die beslissing ging Shylena weer bij haar moeder wonen, maar die heeft het ook niet makkelijk: zij vecht al jaren tegen kanker.

Iemand die op haar lijkt

Shylena hoopt dat de bekende moeder die haar zal begeleiden een beetje op haar lijkt en hetzelfde heeft meegemaakt. Ze is dan ook blij als Kim voor haar deur staat. Het 38-jarige model is inmiddels een voorbeeld voor velen, maar had ooit een turbulent leven, waarin ze zich schuldig maakte aan criminaliteit en mishandeling. Ook maakte ze al het nodige mee: ze had een moeilijke jeugd, een fout vriendje en later kwam haar geliefde om bij een steekpartij.

Fotoshoot

Kim wordt emotioneel als ze de babykamer en de echofoto’s bekijkt, waarna ze Shylena een fotoshoot aanbiedt. “Ik wil jou gewoon een mooie foto gunnen, zodat je er altijd naar terug kan kijken en niet vergeet hoe je je op dat moment voelde”, zegt ze daarover. De fotograaf? Kim zelf natuurlijk. Het model timmert, sinds ze in 2016 tweede werd bij Het perfecte plaatje, ook aan de weg als fotograaf en heeft een eigen fotostudio.

Natuurlijke schoonheid

Het zorgt voor een bijzondere fotosessie, waarop Shylena na enige twijfel zelfs haar nepwimpers afhaalt. “Ik ben echt gehecht aan mijn wimpers”, vertelt ze daarover. “Ik werd vroeger erg gepest en toen ik wimpers begon te gebruiken, kreeg ik wel complimenten.” De fotoshoot is een groot succes. Kim vergelijkt de beelden zelfs met die uit het modeblad Vogue. “Nu zie je ook hoe mooi je bent zonder alle toeters en bellen”, zegt ze tegen Shylena.

Bijzondere vraag

De connectie tussen de twee is zo bijzonder dat Shylena Kim vraagt of ze bij de bevalling wil zijn. “Dat vind ik echt heel bijzonder dat je dat vraagt”, antwoordt Kim. “Wat lief, wat een eer. Tuurlijk zou ik dat heel erg willen. Dat maakt mijn dag. Het geeft mij ook een gevoel dat je mij daarin vertrouwt.” Shylena zegt vervolgens dat ze normaal gesproken heel onzeker is, maar dat ze zich bij Kim op haar gemak voelt.

Herkenning

Op Instagram deelt Kim, zelf al drie jaar moeder van zoontje Brooklyn, een bijzondere video en schrijft ze dat ze vanaf het eerste moment een zwak had voor Shylena. ‘Ik herkende veel van mijn jongere zelf in haar persoonlijkheid. En ik wilde er voor haar zijn. Juist omdat Shylena zo vastberaden is en alles het liefste op een eigen manier wil doen. En niet om hulp vraagt.’

Ze vervolgt: ‘Op een gekke manier voelde ik me thuis met haar. Shylena is een bijzondere jonge vrouw. Ze heeft een rugzak. En die is zwaar. Maar toch blijft ze sterk en positief. Ze weet dat je zelf de slingers op moet hangen. En daar gaat ze dan ook voor. Ik vind dit oprecht één van de mooiste programma’s waar ik aan mee heb gewerkt. Dit is mooie televisie. Ik zou het zo nog een keer doen.’

Vier handen op één buik

In Vier handen op één buik volgen we verschillende tienermoeders die zich voorbereiden op de komst van hun kindje. Dat gaat er soms heftig aan toe. In dít artikel lees je welke BN’ers de jonge moeders dit seizoen nog meer bijstaan.

Vier Handen Op Eén Buik is elke woensdagavond om 20:25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

