Wil je zien: mooie beelden van prins Philip uit de oude doos

De docu zit vol mooie beelden van prins Philip en zijn familie. Verder vertellen leden van de koninklijke familie, waaronder prins William en prins Harry, prinses Eugenie en prinses Beatrice, over hun herinneringen aan Philip.

Liefdevol én eerlijk

De hertog van Edinburgh werd onder meer door zijn kleinzonen omschreven als een geweldig man, die áltijd eerlijk was. “Hij was wie hij was, ongeacht met wie hij sprak”, vertelt Harry. Wat ze zo aan hem bewonderen is dat Philip altijd klaarstond voor zijn vrouw, koningin Elizabeth. “Zijn grootste prestatie was de koningin ondersteunen”, legt prinses Anne uit. Ook William was daar diep van onder de indruk. “Hij gaf een zeer succesvolle militaire carrière op om de koningin te dienen.”

Geweldige band

Harry geeft toe zijn opa ontzettend te missen. Hij vindt moeilijk dat zijn oma alleen achterblijft. “Ze waren altijd zo schattig met z’n tweeën”, vertelt hij. “Ze zetten allebei hun leven in het teken van dienstbaarheid. Dat zorgde voor een geweldige band tussen hen. Ik mis zijn humor, maar ik mis hem vooral voor mijn oma omdat zij zo sterk dankzij hem was.”

BBC One deelt een stukje uit de prachtige documentaire Prince Philip: The royal family remembers.

Bron: BBC One.