Wil jij ook zo’n leuke ‘best nine’-collage van je populairste Instagramfoto’s? Zó maak je die

Er zijn verschillende sites die zo’n collage voor je kunnen samenstellen. Ze zijn te vinden als je in Google zoekt op bijvoorbeeld ‘best nine’ of ‘top nine’. Dít is onze favoriet.

Best nine-collage maken

Wij maken de collage het liefst met TopNine.co. Op deze pagina hoef je alleen je gebruikersnaam in te voeren en op ‘find top nine’ te klikken, en er rolt vanzelf een collage voor je uit. Vaak duurt het wel eventjes, dus geduld is een schone zaak. De site vertelt je ook hoeveel likes je het afgelopen jaar bij elkaar hebt gekregen: leuk om te weten. Bekijk hier hoe de best nine-collages van anderen eruitzien.

Deel je wachtwoord nooit

Let op: we raden je sterk af om je gebruikersnaam én wachtwoord in te voeren als een site erom vraagt. Dit soort sites hoort namelijk niet bij Instagram. Je weet nooit wat er met je inloggegevens gebeurt als je die prijsgeeft. Je zou zomaar gehackt kunnen worden.

Recap Reels

Wil je nou nog een stapje verder gaan dan zo’n collage? Instagram geeft je ook de mogelijkheid om je favoriete foto’s, video’s en herinneringen samen te brengen in een ‘2022 recap reel’, oftewel: een terugblikvideo. Hoe je dat doet? Klik onderaan de Instagramapp op de reelsknop en klik vervolgers op het camera-icoontje. Selecteer al je favoriete content uit 2022. Ga daarna naar ‘templates’ en kies een van de door Instagram uitgebrachte recap-templates om je video af te maken. Posten maar!

