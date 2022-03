Willem-Alexander belooft met Evgeniy Levchenko mee te gaan naar Oekraïne

Die afspraak maakten de twee dinsdagmiddag toen het koningspaar sprak met mensen uit de Oekraïense gemeenschap. Willem-Alexander en Máxima waren diep geraakt door deze hartverscheurende gesprekken.

Dankbaar voor de steun

Op Instagram deelt Evgeniy een foto van de ontmoeting. Hierop heeft de koning een geel met blauw shirt van het Oekraïens voetbalelftal vast. Hij bedankt het koningspaar voor het gesprek. “Dank U, Majesteit Willem-Alexander en Máxima voor Uw tijd, Uw solidariteit en de steun aan Oekraïne”, schrijft de oud-voetballer, die acht interlands speelde voor zijn geboorteland.

Samen naar Oekraïne

Ook vertelt hij over de afspraak die hij met de koning heeft gemaakt. “De afspraak staat, zodra de oorlog stopt (geen twijfel over mogelijk dat we gaan winnen) gaan we samen naar Oekraïne en geven we dit shirt aan president Zelensky.”

Toen vorige week Oekraïne werd binnengevallen door Rusland, lieten onze koning en koningin in een verklaring weten dat ze ‘intens meeleven’ met de bevolking daar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bedankte hen voor die steun.

Staatsbezoek uitgesteld

Dinsdag liet de Rijksvoorlichtingsdienst nog weten dat vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne het koningspaar hun staatsbezoek aan Griekenland heeft uitgesteld. Willem- Alexander en Máxima zouden hier van woensdag 16 tot en met vrijdag 18 maart naartoe gaan.

Déze invloed heeft Máxima op Willem-Alexander:

Bron: Instagram