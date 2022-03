Samen met de ambassadeur van Oekraïne en zijn vrouw, ging het koningspaar met de gasten in gesprek over hun familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn. Ook spraken ze over de noodzaak van hulp uit Nederland en andere landen.

Angst, woede en verdriet

Op Instagram schrijft het koningspaar na afloop: “Mensen uit de Oekraïense gemeenschap in Nederland vertelden ons vandaag hun verhaal. Zij spraken over hun angst, woede en peilloze verdriet. Over de liefde voor hun dierbaren. En over hun overtuiging dat vrijheid zal zegevieren. De gesprekken hebben ons diep geraakt. Oekraïne verdient ons aller steun.”

Beeld Brunopress/Robin Van Lonkhuijsen